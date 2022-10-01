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01 Eki 2022 - 10:26

Masterchef Gamze’den Bomba Hamilelik Haberi! 6. Çocuk Yolda; Acun Medya’nın Elleri Kollarına Dolandı! Yarışmadan Çekilecek Mi? Eşi Havalara Uçtu!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Gamze’den bomba bir evlilik haberi geldi! 6. çocuğun yolda olduğu gündeme bomba gibi düştü! Acun Medya’nın elleri kolları dolanınca yarışmadan çekileceği konuşulmaya başlandı! Peki, Masterchef Gamze cephesinde neler oluyor?