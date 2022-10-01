Masterchef Gamze’den Bomba Hamilelik Haberi! 6. Çocuk Yolda; Acun Medya’nın Elleri Kollarına Dolandı! Yarışmadan Çekilecek Mi? Eşi Havalara Uçtu!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Gamze’den bomba bir evlilik haberi geldi! 6. çocuğun yolda olduğu gündeme bomba gibi düştü! Acun Medya’nın elleri kolları dolanınca yarışmadan çekileceği konuşulmaya başlandı! Peki, Masterchef Gamze cephesinde neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 3. dokunulmazlık oyunu için yöresel yemeklerden oluşan tabaklar çıkarmışlardı. Kırmızı takım oyunu kazanan olunca; Mavi takım bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya kalmışlardı. Son eleme potasına giden isimlerse Tayfun ve Şule olmuştu. Yarışmadan gelen hamilelik haberleri herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.