- 01 Eki 2022 - 10:54 G: 01 Eki 2022 - 11:07

Selin Ciğerci Eyfel Kulesinin Önüne Öyle Pozlar Verdi Ki… Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak; Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Selin Ciğerci, Eyfel kulesinin önünde öyle pozlar verdi ki, görenlerin başları döndü! Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci’yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra’nın bu pozlar sonrasında bin pişman olacağına dair yorumlar yapıldı! Dekolteleriyle 100 yıla damgasını vuracak olan Selin Ciğerci, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, bir türlü ilişkilerin yürütememiş ve 2022 yılında tamamen boşanma kararı almışlardı. Büyük bir aşkla evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin boşanması sevenlerini derinden üzmüştü. Aşk hayatını bir kenara bırakan Selin Ciğerci, tatilde soluğu aldı! İşte merak edilenler…

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01 Eki 2022 - 10:54 Ankara- Yaşam

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