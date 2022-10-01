Selin Ciğerci Eyfel Kulesinin Önüne Öyle Pozlar Verdi Ki… Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak; Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Selin Ciğerci, Eyfel kulesinin önünde öyle pozlar verdi ki, görenlerin başları döndü! Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci’yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra’nın bu pozlar sonrasında bin pişman olacağına dair yorumlar yapıldı! Dekolteleriyle 100 yıla damgasını vuracak olan Selin Ciğerci, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, bir türlü ilişkilerin yürütememiş ve 2022 yılında tamamen boşanma kararı almışlardı. Büyük bir aşkla evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin boşanması sevenlerini derinden üzmüştü. Aşk hayatını bir kenara bırakan Selin Ciğerci, tatilde soluğu aldı! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.