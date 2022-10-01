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01 Eki 2022 - 21:55

Selin Ciğerci'nin Önünde Verdiği Pozlar Eyfel Kulesini Salladı! Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak! Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Selin Ciğerci, Eyfel kulesinin önünde öyle pozlar verdi ki, görenlerin başları döndü! Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci’yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra’nın bu pozlar sonrasında bin pişman olacağına dair yorumlar yapıldı! Dekolteleriyle 100 yıla damgasını vuracak olan Selin Ciğerci, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…