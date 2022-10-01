- 01 Eki 2022 - 21:55 G: 01 Eki 2022 - 23:24

Selin Ciğerci'nin Önünde Verdiği Pozlar Eyfel Kulesini Salladı! Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak! Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Selin Ciğerci, Eyfel kulesinin önünde öyle pozlar verdi ki, görenlerin başları döndü! Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci’yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra’nın bu pozlar sonrasında bin pişman olacağına dair yorumlar yapıldı! Dekolteleriyle 100 yıla damgasını vuracak olan Selin Ciğerci, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, bir türlü ilişkilerin yürütememiş ve 2022 yılında tamamen boşanma kararı almışlardı. Büyük bir aşkla evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin boşanması sevenlerini derinden üzmüştü. Aşk hayatını bir kenara bırakan Selin Ciğerci, tatilde soluğu aldı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Eki 2022 - 21:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor… mask
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor…
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!” mask
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!”
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi? mask
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi?
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!” mask
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!”
Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek… mask
Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek…
Pınar Deniz Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!” mask
Pınar Deniz Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”
İyilik Dizisinde Şok Eden Cinayet Sahnesi! Damla Ölecek Mi, Yaşayacak Mı? Neslihan İp Üstünde Kaldı; Yaşananları Akıl Almadı! Neler Oluyor? mask
İyilik Dizisinde Şok Eden Cinayet Sahnesi! Damla Ölecek Mi, Yaşayacak Mı? Neslihan İp Üstünde Kaldı; Yaşananları Akıl Almadı! Neler Oluyor?
Duy Beni Dizisinde Seyirciyi Ayağa Kaldıran Ateşli Öpüşme! Okulun Ortasında, Öğretmenlerin Gözlerinin Önünde Dudak Dudağa Geldiler… "Senin Aşkın Yalan" mask
Duy Beni Dizisinde Seyirciyi Ayağa Kaldıran Ateşli Öpüşme! Okulun Ortasında, Öğretmenlerin Gözlerinin Önünde Dudak Dudağa Geldiler… "Senin Aşkın Yalan"
Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bitirdi! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar… mask
Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bitirdi! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar…
Tozluyaka Dizisinden Cemre’nin Ne Zaman Diziden Ayrılacağı Belli Oldu! Senarist Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… “Harcandı!” Tepkiler Yığınla Geliyor… mask
Tozluyaka Dizisinden Cemre’nin Ne Zaman Diziden Ayrılacağı Belli Oldu! Senarist Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… “Harcandı!” Tepkiler Yığınla Geliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor… mask
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor…
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!” mask
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!”
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi? mask
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi?
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!” mask
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!”
Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek… mask
Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek…
Pınar Deniz Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!” mask
Pınar Deniz Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL