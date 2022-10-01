Çağla Şıkel Yaptığı Paylaşım İle Herkesi Şok Etti! Ablasını Görenler Küçük Dilini Yuttu! Bu Benzerlik Fazla, Resmen İkizi!

Magazin dünyasının en çok sevilen isimlerinden biri de şüphesiz Çağla Şıkel. Gerek başarılı kariyeri, gerek güzelliği gerekse giyimi ile her zaman magazin muhabirlerinin radarında olan Çağla Şıkel gündemde en çok konuşulanlar arasında yer almaya devam ediyor. Podyumdaki başarısı ve kusursuz güzelliğinin yanı sıra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile de çok konuşulan Çağla Şıkel bu yönde de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 4 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden sık sık takipçileri ile fotoğraf paylaşan Çağla Şıkel ev halleri, ailesi ve çocukları ile mutluluğunu yansıtırken Çağla Şıkel’in son paylaşımı herkesi şaşırttı. İşte Çağla Şıkel’in herkesi şaşırtan o paylaşımı.

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