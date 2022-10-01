Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Mosmor Kesildi! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Boşanma Kararı Verildi! Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi…

Başrollerinde Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarını sallıyor. İclal Aydın’ın en çok okunan eserlerinden biri olan “Üç Kız Kardeş” kitabından esinlenerek ekranlara gelen dizide heyecan hep yüksek seviyelerde yaşanıyor. Yalan ve ihanetlerle dolu bir evlilik yapan ama bunların hiçbirinin farkında olmayan Türkan’ın en sonunda her şeyi öğrendiği belli oldu! Peki, neler oluyor?

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