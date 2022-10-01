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01 Eki 2022 - 11:54

Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Ayağa Kaldırdı! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… “Yok Artık!” Barış’ın İpi Kesildi, Kesilecek…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış’ın babası ortalığı ayağa kaldırdı! Mehmet Şef’e telefon eden Barış’ın babası öyle şeyler dedi ki, ipinin kesileceğine dair yorumlar yapıldı. Masterchef izleyicisini şok içerisinde bırakan bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…