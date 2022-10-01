Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Ayağa Kaldırdı! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… “Yok Artık!” Barış’ın İpi Kesildi, Kesilecek…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış’ın babası ortalığı ayağa kaldırdı! Mehmet Şef’e telefon eden Barış’ın babası öyle şeyler dedi ki, ipinin kesileceğine dair yorumlar yapıldı. Masterchef izleyicisini şok içerisinde bırakan bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada 3. dokunulmazlık heyecanı yaşanmış ve Mavi takım haftayı mağlubiyetle kapatmıştı. Üç oyunu da kazanan Kırmızı takım, Mavi takım oyuncularının eleme potasına gitmesine neden olmuştu. Yarışmada boy gösteren Barış Demir cephesinde ise film koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.