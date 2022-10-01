- 01 Eki 2022 - 21:59

Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Sinir Krizine Soktu! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… Yok Artık “Barış Bizi Utandırıyor…”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış’ın babası ortalığı ayağa kaldırdı! Mehmet Şef’e telefon eden Barış’ın babası öyle şeyler dedi ki, ipinin kesileceğine dair yorumlar yapıldı. Masterchef izleyicisini şok içerisinde bırakan bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada 3. dokunulmazlık heyecanı yaşanmış ve Mavi takım haftayı mağlubiyetle kapatmıştı. Üç oyunu da kazanan Kırmızı takım, Mavi takım oyuncularının eleme potasına gitmesine neden olmuştu. Yarışmada boy gösteren Barış Demir cephesinde ise film koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eki 2022 - 21:59 Ankara- Yaşam

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