- 01 Eki 2022 - 12:01 G: 01 Eki 2022 - 12:05

Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir Kimdir? Demet Özdemir Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in yeni adresi Disney Plus isimli dijital yayın platformu aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Dünyayla Benim Aramda dizisi oldu. Eylül ayından bu yana Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan Demet Özdemir, dizide İlkin Ketenci karakterine başarıyla hayat vermeye başladı. Sizde Demet Özdemir ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in yeni adresi Disney Plus isimli dijital yayın platformu aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Dünyayla Benim Aramda dizisi oldu. Eylül ayından bu yana Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan Demet Özdemir, dizide İlkin Ketenci karakterine başarıyla hayat vermeye başladı. Peki, Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşındadır, nerelidir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Eki 2022 - 12:01 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Ayağa Kaldırdı! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… “Yok Artık!” Barış’ın İpi Kesildi, Kesilecek… mask
Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Ayağa Kaldırdı! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… “Yok Artık!” Barış’ın İpi Kesildi, Kesilecek…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Mosmor Kesildi! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Boşanma Kararı Verildi! Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Mosmor Kesildi! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Boşanma Kararı Verildi! Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi…
Çağla Şıkel Yaptığı Paylaşım İle Herkesi Şok Etti! Ablasını Görenler Küçük Dilini Yuttu! Bu Benzerlik Fazla, Resmen İkizi! mask
Çağla Şıkel Yaptığı Paylaşım İle Herkesi Şok Etti! Ablasını Görenler Küçük Dilini Yuttu! Bu Benzerlik Fazla, Resmen İkizi!
Selin Ciğerci Eyfel Kulesinin Önüne Öyle Pozlar Verdi Ki… Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak; Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak… mask
Selin Ciğerci Eyfel Kulesinin Önüne Öyle Pozlar Verdi Ki… Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak; Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak…
Masterchef Gamze’den Bomba Hamilelik Haberi! 6. Çocuk Yolda; Acun Medya’nın Elleri Kollarına Dolandı! Yarışmadan Çekilecek Mi? Eşi Havalara Uçtu! mask
Masterchef Gamze’den Bomba Hamilelik Haberi! 6. Çocuk Yolda; Acun Medya’nın Elleri Kollarına Dolandı! Yarışmadan Çekilecek Mi? Eşi Havalara Uçtu!
Masterchef’te Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı! Ortalık Birbirine Girecek... Şike İddialarına Şefler Ne Diyecek? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... Yok Artık! mask
Masterchef’te Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı! Ortalık Birbirine Girecek... Şike İddialarına Şefler Ne Diyecek? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... Yok Artık!
Seda Sayan’ın Eski Eşi İle İlgili Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki... “Seda Bacım Ne Yaptın Sen!” Twitter Kullanıcısı Çamaşırları Ortaya Döktü... mask
Seda Sayan’ın Eski Eşi İle İlgili Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki... “Seda Bacım Ne Yaptın Sen!” Twitter Kullanıcısı Çamaşırları Ortaya Döktü...
Acun Ilıcalı’nın Servetinin Suyu Çekildi! Çoluk Çocuk Aç Mı Kaldı? Ilıcalı Bu Konuda Neler Dedi Neler! Sosyal Medya Bu Konuyu Konuşuyor... mask
Acun Ilıcalı’nın Servetinin Suyu Çekildi! Çoluk Çocuk Aç Mı Kaldı? Ilıcalı Bu Konuda Neler Dedi Neler! Sosyal Medya Bu Konuyu Konuşuyor...
Ebru Şahin Baş Döndüren Pozlar Peş Peşe Geldi! Dekoltesiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu; Taze Gelin Olduğunu Unutturdu! “Cedi Reis Bir Şey Demesin!” mask
Ebru Şahin Baş Döndüren Pozlar Peş Peşe Geldi! Dekoltesiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu; Taze Gelin Olduğunu Unutturdu! “Cedi Reis Bir Şey Demesin!”
Selin Ciğerci Açıldı Saçıldı, Boşanmak Yaradı! Daracık Mini Elbisesiyle Göğüs Dekoltesi Verince Ortalık Yandı Tutuştu... Yorumlar Beğeniler Saymakla Bitmedi... mask
Selin Ciğerci Açıldı Saçıldı, Boşanmak Yaradı! Daracık Mini Elbisesiyle Göğüs Dekoltesi Verince Ortalık Yandı Tutuştu... Yorumlar Beğeniler Saymakla Bitmedi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Ayağa Kaldırdı! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… “Yok Artık!” Barış’ın İpi Kesildi, Kesilecek… mask
Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Ayağa Kaldırdı! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… “Yok Artık!” Barış’ın İpi Kesildi, Kesilecek…
Dünyayla Benim Aramda Dizisi Neyi Anlatıyor? Dünyayla Benim Aramda Dizisi Nerede Yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları Kimler? mask
Dünyayla Benim Aramda Dizisi Neyi Anlatıyor? Dünyayla Benim Aramda Dizisi Nerede Yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları Kimler?
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Mosmor Kesildi! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Boşanma Kararı Verildi! Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Mosmor Kesildi! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Boşanma Kararı Verildi! Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi…
Çağla Şıkel Yaptığı Paylaşım İle Herkesi Şok Etti! Ablasını Görenler Küçük Dilini Yuttu! Bu Benzerlik Fazla, Resmen İkizi! mask
Çağla Şıkel Yaptığı Paylaşım İle Herkesi Şok Etti! Ablasını Görenler Küçük Dilini Yuttu! Bu Benzerlik Fazla, Resmen İkizi!
Selin Ciğerci Eyfel Kulesinin Önüne Öyle Pozlar Verdi Ki… Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak; Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak… mask
Selin Ciğerci Eyfel Kulesinin Önüne Öyle Pozlar Verdi Ki… Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak; Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL