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01 Eki 2022 - 12:01

Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir Kimdir? Demet Özdemir Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in yeni adresi Disney Plus isimli dijital yayın platformu aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Dünyayla Benim Aramda dizisi oldu. Eylül ayından bu yana Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan Demet Özdemir, dizide İlkin Ketenci karakterine başarıyla hayat vermeye başladı. Sizde Demet Özdemir ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...