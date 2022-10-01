Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir Kimdir? Demet Özdemir Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in yeni adresi Disney Plus isimli dijital yayın platformu aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Dünyayla Benim Aramda dizisi oldu. Eylül ayından bu yana Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan Demet Özdemir, dizide İlkin Ketenci karakterine başarıyla hayat vermeye başladı. Sizde Demet Özdemir ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in yeni adresi Disney Plus isimli dijital yayın platformu aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Dünyayla Benim Aramda dizisi oldu. Eylül ayından bu yana Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan Demet Özdemir, dizide İlkin Ketenci karakterine başarıyla hayat vermeye başladı. Peki, Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşındadır, nerelidir? İşte, detaylar…
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01 Eki 2022 - 12:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.