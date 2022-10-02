Ekim Ayını Bitik, Yıkık ve Mutsuz Geçirecek Burçlar Hangileridir? İşte Bu Ay Yüzü Gülmeyecek O Burçlar…

Yeni bir ayı daha aralamış olan burçlar, bir süredir devam eden retronun etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başlamışken; bu kez de Venüs’ün Terazi burcuna geçmesinin etkilerini yaşamaya başladı. Herkesin pek de keyif almayacağı bu aydan bazı burçların bitik ve yıkık çıkmasının çok olası olduğu öğrenildi. Öte yandan bu ayı bitik ve yıkık olarak geçirecek olan o burçların en çok yıkılacağı alanlar ise, netleşti! Peki, ekim ayını bitik, yıkık ve mutsuz geçirecek burçlar hangileridir? İşte yüzü gülmeyecek olan burçlar…

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