Ekim Ayını Bitik, Yıkık ve Mutsuz Geçirecek Burçlar Hangileridir? İşte Bu Ay Yüzü Gülmeyecek O Burçlar…
Yeni bir ayı daha aralamış olan burçlar, bir süredir devam eden retronun etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başlamışken; bu kez de Venüs’ün Terazi burcuna geçmesinin etkilerini yaşamaya başladı. Herkesin pek de keyif almayacağı bu aydan bazı burçların bitik ve yıkık çıkmasının çok olası olduğu öğrenildi. Sizde Ekim ayını bitik, yıkık ve mutsuz geçirecek burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Yeni bir ayı daha aralamış olan burçlar, bir süredir devam eden retronun etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başlamışken; bu kez de Venüs’ün Terazi burcuna geçmesinin etkilerini yaşamaya başladı. Herkesin pek de keyif almayacağı bu aydan bazı burçların bitik ve yıkık çıkmasının çok olası olduğu öğrenildi. Öte yandan bu ayı bitik ve yıkık olarak geçirecek olan o burçların en çok yıkılacağı alanlar ise, netleşti! Peki, ekim ayını bitik, yıkık ve mutsuz geçirecek burçlar hangileridir? İşte yüzü gülmeyecek olan burçlar…
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02 Eki 2022 - 22:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.