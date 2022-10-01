- 01 Eki 2022 - 23:56

Ekim Ayında Beş Parasız Kalacak Burçlar Belli Oldu! Aman Dikkat... İşte Tüm Parasını Kaybederek Borç Batağına Girecek O Burçlar…

Maddi konular burçlardan burçlara göre değişiklik gösterebiliyor. Yani bazı burcun insanları yılın her ayı para içerisinde yüzerken, bazı burcun insanları ise, sadece yılın belli aylarında parayı üzerine çekiyor. Bazı burçlar var ki, onlar ne paranın kıymetini biliyor; ne de yılın herhangi bir ayında bolca para kazanacakları döneme giriyor. Sizde Ekim ayında beş parasız kalacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Maddi konular burçlardan burçlara göre değişiklik gösterebiliyor. Yani bazı burcun insanları yılın her ayı para içerisinde yüzerken, bazı burcun insanları ise, sadece yılın belli aylarında parayı üzerine çekiyor. Bazı burçlar var ki, onlar ne paranın kıymetini biliyor; ne de yılın herhangi bir ayında bolca para kazanacakları döneme giriyor. Ekim ayının da şanssız olan bu burçlarını, borçlarla boğuşacakları bir dönem bekliyor! Peki, ekim ayında beş parasız kalacak burçlar hangileridir? İşte borçla harçla hayatını sürdürecek burçlar…

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01 Eki 2022 - 23:56 - Burç Haberleri

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