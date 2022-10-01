Maddi konular burçlardan burçlara göre değişiklik gösterebiliyor. Yani bazı burcun insanları yılın her ayı para içerisinde yüzerken, bazı burcun insanları ise, sadece yılın belli aylarında parayı üzerine çekiyor. Bazı burçlar var ki, onlar ne paranın kıymetini biliyor; ne de yılın herhangi bir ayında bolca para kazanacakları döneme giriyor. Ekim ayının da şanssız olan bu burçlarını, borçlarla boğuşacakları bir dönem bekliyor! Peki, ekim ayında beş parasız kalacak burçlar hangileridir? İşte borçla harçla hayatını sürdürecek burçlar…

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