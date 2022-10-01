Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarının yıldızı olmuştu. Hikayenin tansiyonun yüksek olması ve oyuncuların üst düzey performans sergilemesi seyircilerin ekranlara kilitlenmesine neden oluyordu. Dizinin ikinci sezonundaki ilerleyiş Ilgaz Savcı’nın ölümüyle sonuçlanacaktı. Yeni bölümde yaşanan tek bir gelişme ise bebek haberini seyirciye müjdeledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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