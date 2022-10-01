Ajda Pekkan’ın Kardeşi Ortaya Çıktı! Öyle Bir Doğum Günü Paylaşımı Geldi Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, sahnelerine tam gaz devam ettiği şu günlerde, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle de son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın altına son derece duygusal bir not düştü. İşte detaylar...
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, sahnelerine tam gaz devam ettiği şu günlerde, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle de son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın altına son derece duygusal bir not düştü. O not ile sosyal medyanın gündemine oturan Ajda Pekkan’a ilginç yorumlar da geldi. Peki, Ajda Pekkan ne paylaştı? Ajda Pekkan nasıl bir paylaşım yaptı? Ajda Pekkan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
01 Eki 2022 - 16:05 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.