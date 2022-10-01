Ajda Pekkan’ın Kardeşi Ortaya Çıktı! Öyle Bir Doğum Günü Paylaşımı Geldi Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, sahnelerine tam gaz devam ettiği şu günlerde, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle de son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın altına son derece duygusal bir not düştü. O not ile sosyal medyanın gündemine oturan Ajda Pekkan’a ilginç yorumlar da geldi. Peki, Ajda Pekkan ne paylaştı? Ajda Pekkan nasıl bir paylaşım yaptı? Ajda Pekkan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…