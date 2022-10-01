Duy Beni Dizisinin Ekim'inin Eski Sevgilisi Rol Arkadaşı Çıktı! Genç Kızların Hayran Olduğu İsimle Öyle Bir Aşk Yaşamış Ki… “Keşke Evlenseydiniz!”
Star TV ekranlarının yeni yapımı olan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Ekim karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan Rabia Soytürk, şimdilerde özel yaşamıyla da gözleri üzerine çevirmeyi başladı. Ünlü isimlerden biriyle geçmişte uzunca süre aşk yaşadığı ortaya çıkan Rabia Soytürk’ün o isim ile aynı dizide rol aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Star TV ekranlarının yeni yapımı olan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Ekim karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan Rabia Soytürk, şimdilerde özel yaşamıyla da gözleri üzerine çevirmeyi başladı. Ünlü isimlerden biriyle geçmişte uzunca süre aşk yaşadığı ortaya çıkan Rabia Soytürk’ün o isim ile aynı dizide rol aldığı öğrenildi. Öte yandan Rabia Soytürk’ün eski sevgilisini görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Rabia Soytürk’ün eski sevgilisi kim? Rabia Soytürk’ün eski sevgilisi ünlü mü? Rabia Soytürk’ün sevgilisi var mı, kim? İşte, detaylar…
01 Eki 2022 - 16:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.