Duy Beni Dizisinin Ekim'inin Eski Sevgilisi Rol Arkadaşı Çıktı! Genç Kızların Hayran Olduğu İsimle Öyle Bir Aşk Yaşamış Ki… “Keşke Evlenseydiniz!”

Star TV ekranlarının yeni yapımı olan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Ekim karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan Rabia Soytürk, şimdilerde özel yaşamıyla da gözleri üzerine çevirmeyi başladı. Ünlü isimlerden biriyle geçmişte uzunca süre aşk yaşadığı ortaya çıkan Rabia Soytürk’ün o isim ile aynı dizide rol aldığı öğrenildi. Öte yandan Rabia Soytürk’ün eski sevgilisini görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Rabia Soytürk’ün eski sevgilisi kim? Rabia Soytürk’ün eski sevgilisi ünlü mü? Rabia Soytürk’ün sevgilisi var mı, kim? İşte, detaylar…