Baba Dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş Aşkıyla Şoke Etti! Muhteşem Yüzyıl’ın En Gözde İsimlerinden Çıktı; Ağızlar Açık Kaldı!
Show TV ekranlarının fenomen yapımları arasındaki yerini hızla alan Baba dizisinin Kadir karakteriyle büyük bir beğeni toplamaya başlamış olan ünlü oyucu Tolga Sarıtaş, şimdilerde özel yaşamı ile gündemlerden düşmez oldu. Özellikle Muhteşem Yüzyıl isimli dizide rol alan isimlerden biriyle aşk yaşamasıyla dikkat çeken Tolga Sarıtaş ile ilgili son detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının fenomen yapımları arasındaki yerini hızla alan Baba dizisinin Kadir karakteriyle büyük bir beğeni toplamaya başlamış olan ünlü oyucu Tolga Sarıtaş, şimdilerde özel yaşamı ile gündemlerden düşmez oldu. Özellikle Muhteşem Yüzyıl isimli dizide rol alan isimlerden biriyle aşk yaşamasıyla dikkat çeken Tolga Sarıtaş’ın yeni aşkını görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Tolga Sarıtaş sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Tolga Sarıtaş nasıl ünlü oldu? Tolga Sarıtaş hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
01 Eki 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.