Baba Dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş Aşkıyla Şoke Etti! Muhteşem Yüzyıl’ın En Gözde İsimlerinden Çıktı! Berrak Tüzünataç Kimdir, Kaç Yaşında?

Show TV ekranlarının fenomen yapımları arasındaki yerini hızla alan Baba dizisinin Kadir karakteriyle büyük bir beğeni toplamaya başlamış olan ünlü oyucu Tolga Sarıtaş, şimdilerde özel yaşamı ile gündemlerden düşmez oldu. Özellikle Muhteşem Yüzyıl isimli dizide rol alan isimlerden biriyle aşk yaşamasıyla dikkat çeken Tolga Sarıtaş’ın yeni aşkını görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Tolga Sarıtaş sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Tolga Sarıtaş nasıl ünlü oldu? Tolga Sarıtaş hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…