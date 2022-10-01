Hadise ve Mehmet Dinçerler Çifti Sonsuza Kadar Koptu! Para Yüzünden Birbirilerine Girmişlerdi; Son Haber Yürekleri Sızlattı!
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş dünyasının tanınan simalarından olan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’in boşanma davası dün gerçekleşen mahkeme ile sonuca bağlandı. İkili arasında bir protokol imzalandığı öğrenilirken; Hadise ve Mehmet Dinçerler’in olaylı boşanmasına ilişkin pek çok detay da ortaya çıktı! İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş dünyasının tanınan simalarından olan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’in boşanma davası dün gerçekleşen mahkeme ile sonuca bağlandı. İkili arasında bir protokol imzalandığı öğrenilirken; Hadise ve Mehmet Dinçerler’in olaylı boşanmasına ilişkin pek çok detay da ortaya çıktı! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşandı? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne protokolü imzaladı? İşte, detaylar…
01 Eki 2022 - 16:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.