Hafsanur Sancaktutan’dan Ateşli Bomba Paylaşım! Yeşil Bikinisiyle Pencerede Öyle Pozlar Verdi Ki Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sevişme Sahnesinden Sonra…
Şimdilerde gündemlerden bir an olsun düşmeyen Dünyayla Benim Aramda isimli dizide Sinem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde dizide yer alan bir sahne ile günlerce konuşulmuştu. O sahnenin ardından sosyal medyanın gündemine oturan Hafsanur Sancaktutan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Şimdilerde gündemlerden bir an olsun düşmeyen Dünyayla Benim Aramda isimli dizide Sinem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde dizide yer alan bir sahne ile günlerce konuşulmuştu. O sahnenin ardından sosyal medyanın gündemine oturan Hafsanur Sancaktutan, bu kez yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye başladı. Hafsanur Sancaktutan’ın özellikle son paylaşımı çok konuşuldu. Peki, Hafsanur Sancaktutan ne paylaştı? Hafsanur Sancaktutan nasıl bir paylaşım yaptı? Hafsanur Sancaktutan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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02 Eki 2022 - 00:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.