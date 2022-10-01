- 01 Eki 2022 - 17:26 G: 01 Eki 2022 - 17:31

Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten İfşa! Acun Medya’nın Eli Ayağına Dolandı, Ne Yapacağını Şaşırdı! Ödülü Kazanan Takım Saatler Öncesinde Belli Oldu…

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’ten gelen tüyler ürperten ifşa sosyal medyayı karıştırdı! Acun Medya’nın elini ayağına dolayın ve bitmek bilmeyen bu ifşalar sonrasında ne yapacaklarını şaşırdıklarına dair yorumlar yapıldı! Ödülü kazanan takımın saatler öncesinde belli olması, bin bir emekle ekranlara gelen yarışmanın tüm heyecanını öldürdü! Peki, Masterchef yarışmasında oyunu kazanan takım hangisi oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım, Darülaceze’de yöresel yemeklerimi yaparak misafirlere sunmuşlardı. Misafirler ise en beğendikleri tabaklara oy vermişlerdi. Gün sonunda kazanan takım Kırmızılar olup; Mavi takım haftayı galibiyetle kapatmıştı. Yeni bölümde ise yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verecekti. Gelen ifşalar ise saatler öncesinde kazanan takımı ifşa etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eki 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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