Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten İfşa! Acun Medya’nın Eli Ayağına Dolandı, Ne Yapacağını Şaşırdı! Ödülü Kazanan Takım Saatler Öncesinde Belli Oldu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım, Darülaceze’de yöresel yemeklerimi yaparak misafirlere sunmuşlardı. Misafirler ise en beğendikleri tabaklara oy vermişlerdi. Gün sonunda kazanan takım Kırmızılar olup; Mavi takım haftayı galibiyetle kapatmıştı. Yeni bölümde ise yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verecekti. Gelen ifşalar ise saatler öncesinde kazanan takımı ifşa etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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