Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten İfşa! Acun Medya’nın Eli Ayağına Dolandı, Ne Yapacağını Şaşırdı! Ödülü Kazanan Takım Saatler Öncesinde Belli Oldu…
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’ten gelen tüyler ürperten ifşa sosyal medyayı karıştırdı! Acun Medya’nın elini ayağına dolayın ve bitmek bilmeyen bu ifşalar sonrasında ne yapacaklarını şaşırdıklarına dair yorumlar yapıldı! Ödülü kazanan takımın saatler öncesinde belli olması, bin bir emekle ekranlara gelen yarışmanın tüm heyecanını öldürdü! Peki, Masterchef yarışmasında oyunu kazanan takım hangisi oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım, Darülaceze’de yöresel yemeklerimi yaparak misafirlere sunmuşlardı. Misafirler ise en beğendikleri tabaklara oy vermişlerdi. Gün sonunda kazanan takım Kırmızılar olup; Mavi takım haftayı galibiyetle kapatmıştı. Yeni bölümde ise yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verecekti. Gelen ifşalar ise saatler öncesinde kazanan takımı ifşa etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.