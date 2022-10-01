Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek…
Son zamanların gündeminden düşmek bilmeyen isimleri arasında yerini alan Demet Özdemir, iç çamaşırsız pozlarıyla yuvaları yıkacak bir paylaşımda bulundu! Görenlerin “Of be” dediği Demet Özdemir, gömleğini tutan iki iplik sayesinde frikik vermekten kurtuldu! Oğuzhan Koç’un kalbine indirecek paylaşımlarda bulunan Demet Özdemir, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Dünyayla Benim Aramda dizisiyle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir etki uyandırmıştı. İlkin karakteriyle ön plana çıkan Demet Özdemir, güçlü bir kadın karakterin başına gelen aşk skandalı dizide ele alınmıştı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Demet Özdemir’in iç çamaşırsız kareleri akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.