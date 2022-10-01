Demet Özdemir'in İç Çamaşırsız Pozları Yuvaları Yıkacak! Görenler "Of Be!" Demeden Yapamıyor; İki Tane İplik Olmasa... Oğuzhan Koç'un Kalbine İnecek…

Dünyayla Benim Aramda dizisiyle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir etki uyandırmıştı. İlkin karakteriyle ön plana çıkan Demet Özdemir, güçlü bir kadın karakterin başına gelen aşk skandalı dizide ele alınmıştı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Demet Özdemir’in iç çamaşırsız kareleri akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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