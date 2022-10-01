Duy Beni Dizisinde Ortalığı Ayağa Kaldıran Ateşli Öpüşme! Okulun Ortasında, Öğretmenlerin Gözlerinin Önünde Dudak Dudağa Geldiler… “Bitsin Şu Dizi!”
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de skandal bir olay yaşandı! Ortalığı ayağa kaldıran ateşli öpüşme “Bitsin artık şu dizi” yorumlarına neden oldu. Okulun ortasında, öğretmenlerin gözlerinin önünde dudak dudağa gelen iki öğrenci, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin son bölümünde ortalık karışmıştı. Okula yeni gelen Ateş, Ekim’in etrafında dolanıyor ve Ekim’den gerçekleri öğrenmeye çalışıyordu. Bu anlar ister istemez Kanat’ın zoruna gidiyordu ama belli etmemeye çalışıyordu! Dizinin son bölümünde yaşanan tek bir olaysa herkesi ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.