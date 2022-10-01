Hadise Evlendiğine Evleneceğine Pişman Oldu! 5 Ayda Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Mehmet Dinçerler İçin Yaptıkları Ortaya Döküldü! Meğer…
Dün boşanma kararı verilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sosyal medyada yankı uyandırdı! Evlendiğine evleneceğine pişman olan Hadise’nin 5 ayda başına gelmeyen bela kalmadı! Mehmet Dinçerler için yaptıkları tek tek ortaya döktü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medyadan biricik sevgilisiyle paylaşımda bulunmuştu. “Hikayemiz yeni başlıyor” diyerek paylaşım yapan Hadise’nin hikayesi sadece 5 ay sürmüştü. Evliliklerinin son bir ayında kriz üzerine kriz yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, çareyi boşanmakta bulmuşlardı. Dün 16.00’da görülen boşanma davalarından sonra bomba bir iddia basına sızdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.