- 01 Eki 2022 - 19:08 G: 01 Eki 2022 - 19:16

Hadise Evlendiğine Evleneceğine Pişman Oldu! 5 Ayda Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Mehmet Dinçerler İçin Yaptıkları Ortaya Döküldü! Meğer…

Dün boşanma kararı verilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sosyal medyada yankı uyandırdı! Evlendiğine evleneceğine pişman olan Hadise’nin 5 ayda başına gelmeyen bela kalmadı! Mehmet Dinçerler için yaptıkları tek tek ortaya döktü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medyadan biricik sevgilisiyle paylaşımda bulunmuştu. “Hikayemiz yeni başlıyor” diyerek paylaşım yapan Hadise’nin hikayesi sadece 5 ay sürmüştü. Evliliklerinin son bir ayında kriz üzerine kriz yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, çareyi boşanmakta bulmuşlardı. Dün 16.00’da görülen boşanma davalarından sonra bomba bir iddia basına sızdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eki 2022 - 19:08 Ankara- Yaşam

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Hadise Evlendiğine Evleneceğine Pişman Oldu! 5 Ayda Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Mehmet Dinçerler İçin Yaptıkları Başına Bela Oldu! Meğer… mask
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