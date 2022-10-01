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01 Eki 2022 - 19:08

Hadise Evlendiğine Evleneceğine Pişman Oldu! 5 Ayda Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Mehmet Dinçerler İçin Yaptıkları Ortaya Döküldü! Meğer…

Dün boşanma kararı verilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sosyal medyada yankı uyandırdı! Evlendiğine evleneceğine pişman olan Hadise’nin 5 ayda başına gelmeyen bela kalmadı! Mehmet Dinçerler için yaptıkları tek tek ortaya döktü! İşte merak edilen tüm detaylar…