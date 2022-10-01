- 01 Eki 2022 - 19:55 G: 01 Eki 2022 - 20:14

İyilik Dizisinde Kıyametler Çok Fena Kopuyor! Damla Ölecek Mi, Yaşayacak Mı? Neslihan İp Üstünde Kaldı; Yaşananları Akıl Almadı! Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik dizisinde kıyametler çok fena bir biçimde kopuyor! Damla’nın ölüp ölmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu! Neslihan’ın ip üstünde kalması ise seyircilerin Murat’a öfke kusmasına neden oldu! İşte tepki üzerine tepki toplayan o anlar…

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Perihan Savaş ve Mehmet Aykoç gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi seyircileri etkisi altına alıyordu. Damla, Murat ve Neslihan arasında yaşanan aşk üçgenince her şey Neslihan’ın bir iyilik yapmasıyla başlamıştı. En sonunda ise Damla, sevdiği adam tarafından öldürülmüştü. Peki, İyilik dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

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01 Eki 2022 - 19:55 Ankara- Yaşam

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