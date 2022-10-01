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01 Eki 2022 - 19:55

İyilik Dizisinde Kıyametler Çok Fena Kopuyor! Damla Ölecek Mi, Yaşayacak Mı? Neslihan İp Üstünde Kaldı; Yaşananları Akıl Almadı! Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik dizisinde kıyametler çok fena bir biçimde kopuyor! Damla’nın ölüp ölmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu! Neslihan’ın ip üstünde kalması ise seyircilerin Murat’a öfke kusmasına neden oldu! İşte tepki üzerine tepki toplayan o anlar…