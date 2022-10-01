İyilik Dizisinde Şok Eden Cinayet Sahnesi! Damla Ölecek Mi, Yaşayacak Mı? Neslihan İp Üstünde Kaldı; Yaşananları Akıl Almadı! Neler Oluyor?
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik dizisinde kıyametler çok fena bir biçimde kopuyor! Damla’nın ölüp ölmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu! Neslihan’ın ip üstünde kalması ise seyircilerin Murat’a öfke kusmasına neden oldu! İşte tepki üzerine tepki toplayan o anlar…
Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Perihan Savaş ve Mehmet Aykoç gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi seyircileri etkisi altına alıyordu. Damla, Murat ve Neslihan arasında yaşanan aşk üçgenince her şey Neslihan’ın bir iyilik yapmasıyla başlamıştı. En sonunda ise Damla, sevdiği adam tarafından öldürülmüştü. Peki, İyilik dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Damla Ölecek Mi, Yaşayacak Mı? TIKLA VE İZLE
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.