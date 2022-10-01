- 01 Eki 2022 - 20:27 G: 01 Eki 2022 - 20:34

Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bataklığa Batırdı! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Serpilay en sonunda kendisini bataklığa çekti! Acun Medya planlasa bu kadar rezil olmayacak isim, 83 milyonun önünde ağza alınmayacak sözlerle gündeme geldi. Tepkileri üzerine çeken Serpilay Salkım’ın durumunu fark eden takım arkadaşları öyle bir şey dedi ki…

Acun Medya’nın ekranlara gelen Masterchef, her bölümüyle izlenme rekorları kırıyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım, 3. dokunulmazlık mücadelesine girmişlerdi. Sezonun ilk rekorunu kıran Kırmızı takım, oyunu yine kazanmıştı. Mavi takımdan son eleme potasına giden isimler ise Şule ve Tayfun olmuştu. Yarışmacılar bireysellik mücadelesi verirken; Serpilay hakkında söylenenler ise seyircilerin dili oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eki 2022 - 20:27 Ankara- Yaşam

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