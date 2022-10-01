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01 Eki 2022 - 22:14

Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bitirdi! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Serpilay en sonunda kendisini bataklığa çekti! Acun Medya planlasa bu kadar rezil olmayacak isim, 83 milyonun önünde ağza alınmayacak sözlerle gündeme geldi. Tepkileri üzerine çeken Serpilay Salkım’ın durumunu fark eden takım arkadaşları öyle bir şey dedi ki…