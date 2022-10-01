- 01 Eki 2022 - 23:55

Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! FOX TV “Bu İş Böyle Yürümez!” Dedi; FİNAL İpini Kesti! “Yok Artık!” Tarih Belli…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Mahkum’dan kötü haber geldi. Dizinin finali kesinleşince ağızlar yarım metre açık kaldı! FOX TV’nin “Bu iş böyle yürümez” diyerek; bambaşka yapımlarla anlaşama yoluna gittiği gündeme geldi. İpi kesilen dizinin sevenleri ise “Yok artık” demeden duramadı. Peki, Mahkum dizisi ne zaman final yapacak?

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinde heyecan hiç bitmeden devam ediyordu. Yeni sezona yine iddiasını konuşturarak başlayan Mahkum dizisinde heyecan üst seviyeye taşınmıştı. Barış Yesari ve Fırat’ın inanılmaz çekişmesi seyircileri şoke ediyordu. Fırat’ın karısının intikamını almak adına köşe bucak Barış’ı araması ve elinden kaçırması ipleri daha çok geriyordu. Peki, Mahkum dizisi bu kadar heyecanlı ilerlerken neden final kararı aldı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Eki 2022 - 23:55 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Somer Aşkı Bitti! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi… Boşanma Kararı Verildi! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Somer Aşkı Bitti! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi… Boşanma Kararı Verildi!
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Dünyayla Benim Aramda Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları Kimler? mask
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Dünyayla Benim Aramda Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları Kimler?
Camdaki Kız Dizisinden Cenaze Kalkıyor! Nalan'ın Gözü Açıldı... Sedat ve Hayri’yi Kapı Dışarı Etti! “Adamı Öptükten Sonra Mı Aklın Başına Geldi!” mask
Camdaki Kız Dizisinden Cenaze Kalkıyor! Nalan'ın Gözü Açıldı... Sedat ve Hayri’yi Kapı Dışarı Etti! “Adamı Öptükten Sonra Mı Aklın Başına Geldi!”
Camdaki Kız Dizisinde Muzo Her Şeyi Anladı! Nalan ve Hayri Olayı Büyük Patlak Verdi; Nalan Kapının Önüne Konulacak! mask
Camdaki Kız Dizisinde Muzo Her Şeyi Anladı! Nalan ve Hayri Olayı Büyük Patlak Verdi; Nalan Kapının Önüne Konulacak!
Duy Beni Dizisinin Ekim'inin Eski Sevgilisi Rol Arkadaşı Çıktı! Genç Kızların Hayran Olduğu İsimle Öyle Bir Aşk Yaşamış Ki… “Keşke Evlenseydiniz!” mask
Duy Beni Dizisinin Ekim'inin Eski Sevgilisi Rol Arkadaşı Çıktı! Genç Kızların Hayran Olduğu İsimle Öyle Bir Aşk Yaşamış Ki… “Keşke Evlenseydiniz!”
Çukur İzleyicisine Büyük Müjde Verildi! Kadro “Okeylendi!” Yayın Tarihi Açıklandı! Yamaç Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Sevenlerinin Karşısına Çıkacak! mask
Çukur İzleyicisine Büyük Müjde Verildi! Kadro “Okeylendi!” Yayın Tarihi Açıklandı! Yamaç Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Sevenlerinin Karşısına Çıkacak!
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Ki Köy Hayatı Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor? mask
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Ki Köy Hayatı Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor?
Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!” mask
Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor… mask
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile 100 Dereceye Yükseltti! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor…
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!” mask
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!”
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi? mask
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi?
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!” mask
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL