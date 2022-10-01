Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! FOX TV “Bu İş Böyle Yürümez!” Dedi; FİNAL İpini Kesti! “Yok Artık!” Tarih Belli…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Mahkum’dan kötü haber geldi. Dizinin finali kesinleşince ağızlar yarım metre açık kaldı! FOX TV’nin “Bu iş böyle yürümez” diyerek; bambaşka yapımlarla anlaşama yoluna gittiği gündeme geldi. İpi kesilen dizinin sevenleri ise “Yok artık” demeden duramadı. Peki, Mahkum dizisi ne zaman final yapacak?
Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinde heyecan hiç bitmeden devam ediyordu. Yeni sezona yine iddiasını konuşturarak başlayan Mahkum dizisinde heyecan üst seviyeye taşınmıştı. Barış Yesari ve Fırat’ın inanılmaz çekişmesi seyircileri şoke ediyordu. Fırat’ın karısının intikamını almak adına köşe bucak Barış’ı araması ve elinden kaçırması ipleri daha çok geriyordu. Peki, Mahkum dizisi bu kadar heyecanlı ilerlerken neden final kararı aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.