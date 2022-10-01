Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! FOX TV “Bu İş Böyle Yürümez!” Dedi; FİNAL İpini Kesti! “Yok Artık!” Tarih Belli…

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinde heyecan hiç bitmeden devam ediyordu. Yeni sezona yine iddiasını konuşturarak başlayan Mahkum dizisinde heyecan üst seviyeye taşınmıştı. Barış Yesari ve Fırat’ın inanılmaz çekişmesi seyircileri şoke ediyordu. Fırat’ın karısının intikamını almak adına köşe bucak Barış’ı araması ve elinden kaçırması ipleri daha çok geriyordu. Peki, Mahkum dizisi bu kadar heyecanlı ilerlerken neden final kararı aldı?

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