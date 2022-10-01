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01 Eki 2022 - 23:06

Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile Kabarttı! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor…

FOX TV ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı’da Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel’in bikinili pozları denizi bile 100 derece yükseltti. Instagram’ı cayır cayır yakan Döngel’in takipçileri bu pozları görünce ne diyeceğini şaşırdı! Takipçilerinin bile nutkunu tutan bu durum; sosyal medyada rekor üzerine rekor kırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…