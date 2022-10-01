- 01 Eki 2022 - 23:06 G: 02 Eki 2022 - 00:42

Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile Kabarttı! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor…

FOX TV ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı’da Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel’in bikinili pozları denizi bile 100 derece yükseltti. Instagram’ı cayır cayır yakan Döngel’in takipçileri bu pozları görünce ne diyeceğini şaşırdı! Takipçilerinin bile nutkunu tutan bu durum; sosyal medyada rekor üzerine rekor kırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel, Aşk Mantık İntikam’da başrol olarak yer almıştı. Dizide fırtınalar estiren Melisa Döngel daha sonra Kusursuz Kiracı dizisinde histerik bir karakter olan Leyla’ya hayat vermeye başlamıştı. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eki 2022 - 23:06 Ankara- Yaşam

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