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02 Eki 2022 - 08:57

Altın Hakkında Kulakları Sağır Eden Son Dakika Açıklaması! Kuyumcularda Deprem Var; Dolar Yatırımı Yapanlar Hayatlarının Şokunu Yaşayacak!

Altın hakkında gelen son dakika açıklaması resmen kulakların sağır olmasına neden oldu. Kuyumcularda depreme neden olan altın, yastık altında yatırım yapanları şaşırttı! Dolar yatırımı yapmak isteyenler ve yapanlara ise son dakika açıklaması geldi. Peki, güncel alton fiyatları ne kadar oldu?