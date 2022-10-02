- 02 Eki 2022 - 08:57 G: 02 Eki 2022 - 09:13

Altın Hakkında Kulakları Sağır Eden Son Dakika Açıklaması! Kuyumcularda Deprem Var; Dolar Yatırımı Yapanlar Hayatlarının Şokunu Yaşayacak!

Altın hakkında gelen son dakika açıklaması resmen kulakların sağır olmasına neden oldu. Kuyumcularda depreme neden olan altın, yastık altında yatırım yapanları şaşırttı! Dolar yatırımı yapmak isteyenler ve yapanlara ise son dakika açıklaması geldi. Peki, güncel alton fiyatları ne kadar oldu?

Amerika Merkez Bankası FED’in açıklamış olduğu faiz kararı sonrasında altın bir an da düşüş yaşamıştı. Yeniden yükselişe geçen altın, 9 Ekim tarihiyle araştırma konusu oldu. Altının son durumunu görenler şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Eki 2022 - 08:57 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Yatırımcısına FİNAL Haber! 26 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Kuyumcular Kapılarına Kilit Vuracak! Tek Bir Gram Altın… mask
Altın Yatırımcısına FİNAL Haber! 26 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Kuyumcular Kapılarına Kilit Vuracak! Tek Bir Gram Altın…
Altın Fiyatlarının Son Halini Gören Kuyumcuya Koştu! Tıkış Tıkış Doldu; Gram Altın Bulunmaz Hale Geldi! 25 Eylül Altın Fiyatları Şoke Etti… mask
Altın Fiyatlarının Son Halini Gören Kuyumcuya Koştu! Tıkış Tıkış Doldu; Gram Altın Bulunmaz Hale Geldi! 25 Eylül Altın Fiyatları Şoke Etti…
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Altın Artık Güvenli Liman Değil! Yatırımcıların Eli Ayağına Dolaştı... Döviz Kurundaki Dalgalanma Vatandaşı Tedirgin Ediyor! Uzmanlardan Gelen Uyarıların Ardı Arkası Kesilmedi... Piyasadaki Son Durum! mask
Altın Artık Güvenli Liman Değil! Yatırımcıların Eli Ayağına Dolaştı... Döviz Kurundaki Dalgalanma Vatandaşı Tedirgin Ediyor! Uzmanlardan Gelen Uyarıların Ardı Arkası Kesilmedi... Piyasadaki Son Durum!
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