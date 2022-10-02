02 Eki 2022 - 08:57 Güncelleme: 02 Eki 2022 - 09:13
Altın Hakkında Kulakları Sağır Eden Son Dakika Açıklaması! Kuyumcularda Deprem Var; Dolar Yatırımı Yapanlar Hayatlarının Şokunu Yaşayacak!
Altın hakkında gelen son dakika açıklaması resmen kulakların sağır olmasına neden oldu. Kuyumcularda depreme neden olan altın, yastık altında yatırım yapanları şaşırttı! Dolar yatırımı yapmak isteyenler ve yapanlara ise son dakika açıklaması geldi. Peki, güncel alton fiyatları ne kadar oldu?
Amerika Merkez Bankası FED’in açıklamış olduğu faiz kararı sonrasında altın bir an da düşüş yaşamıştı. Yeniden yükselişe geçen altın, 9 Ekim tarihiyle araştırma konusu oldu. Altının son durumunu görenler şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.