Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Ateş Yükseliyor! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Tutamadı, Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacılar arasındaki tansiyon yine had safhaya çıktı! Yarışmanın başından beri birbirinden çok haz etmeyen Gamze ve Fatma Nur, yine birbirine girdi. En son olarak saç baş kavga eden ikiliyi, bu kez kimse tutamadı! Mehmet Şef’in zorla ayırdığı ikili, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlandı. Kırmızı takım ve Mavi takım, en iyi sushiyi yapmak adına tezgah başına geçmişlerdi. Mavi takımın kazanmasıyla ödül sahibini bulmuştu. Yayınlanan bölümde yaşanan Gamze ve Fatma Nur gerilimi ise ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.