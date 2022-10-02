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02 Eki 2022 - 09:24

Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Ateş Yükseliyor! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Tutamadı, Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacılar arasındaki tansiyon yine had safhaya çıktı! Yarışmanın başından beri birbirinden çok haz etmeyen Gamze ve Fatma Nur, yine birbirine girdi. En son olarak saç baş kavga eden ikiliyi, bu kez kimse tutamadı! Mehmet Şef’in zorla ayırdığı ikili, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?