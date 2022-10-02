- 02 Eki 2022 - 09:55 G: 02 Eki 2022 - 10:25

Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’ten bomba bir itiraf geldi! Hal ve hareketleriyle ekran başındaki seyircinin sinir krizi geçirmesine neden olan Nalan’ın kendisine bıraktığı etkileri açıklayan Burcu Biricik, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Nalan’ın evli bir kadın olmasına rağmen, eşinden hoşlanmaması ve şoförüyle yasak bir aşk yaşaması Camdaki Kız dizisinin tepkileri almasına neden oluyordu. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

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02 Eki 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

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