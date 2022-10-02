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02 Eki 2022 - 09:55

Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’ten bomba bir itiraf geldi! Hal ve hareketleriyle ekran başındaki seyircinin sinir krizi geçirmesine neden olan Nalan’ın kendisine bıraktığı etkileri açıklayan Burcu Biricik, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…