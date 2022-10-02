Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’ten bomba bir itiraf geldi! Hal ve hareketleriyle ekran başındaki seyircinin sinir krizi geçirmesine neden olan Nalan’ın kendisine bıraktığı etkileri açıklayan Burcu Biricik, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Nalan’ın evli bir kadın olmasına rağmen, eşinden hoşlanmaması ve şoförüyle yasak bir aşk yaşaması Camdaki Kız dizisinin tepkileri almasına neden oluyordu. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.