- 02 Eki 2022 - 10:27 G: 02 Eki 2022 - 10:52

Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Teşkilat’ın başlamadan bitebileceğine dair yorumlar yapıldı! Neredeyse tüm oyuncuların yapımcıya resti çekip çekip çıkması, sosyal medyada yankı uyandırdı! Dizi başlamadan bir ismin daha ekranlara veda etmesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte final çanlarını çaldıran o ayrılık…

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin gibi birbirinden başarılı oyuncunun bulunduğu Teşkilat dizisi, 3. sezonu için çalışmalara başlamıştı. Dizinin kadrosundan ayrılan Çağlar Ertuğrul’un yerine Ömer karakterine hayat verecek Murat Yıldırım gelmişti ama son dakika bombası patladı! İşte Teşkilat dizisinde taşları yerinden oynatan o veda…

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02 Eki 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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