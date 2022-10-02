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02 Eki 2022 - 10:27

Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Teşkilat’ın başlamadan bitebileceğine dair yorumlar yapıldı! Neredeyse tüm oyuncuların yapımcıya resti çekip çekip çıkması, sosyal medyada yankı uyandırdı! Dizi başlamadan bir ismin daha ekranlara veda etmesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte final çanlarını çaldıran o ayrılık…