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02 Eki 2022 - 10:56

Masterchef’ten Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılmaya Başladı; Twitter Ayağa Kalktı! “Sonunda Kurtuluyoruz! Bıkmıştık!” Valizi Hazırlandı, Şeflerle Vedalaştı…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in bu akşamki bölümünde bir isim evine dönecekti! Eleme gecesi yaşayacak olan Masterchef’te elenen ismi duyanlar ise göbek atmaya başladı! Twitter’ı ayağa kaldıran bu eleme sonrasında birçok kişi “Sonunda kurtuluyoruz! Bıkmıştık” yorumlarını aldı! Valizini hazırlayan isim, şeflerle resmen vedalaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…