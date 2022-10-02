Masterchef’ten Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılmaya Başladı; Twitter Ayağa Kalktı! “Sonunda Kurtuluyoruz! Bıkmıştık!” Valizi Hazırlandı, Şeflerle Vedalaştı…
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in bu akşamki bölümünde bir isim evine dönecekti! Eleme gecesi yaşayacak olan Masterchef’te elenen ismi duyanlar ise göbek atmaya başladı! Twitter’ı ayağa kaldıran bu eleme sonrasında birçok kişi “Sonunda kurtuluyoruz! Bıkmıştık” yorumlarını aldı! Valizini hazırlayan isim, şeflerle resmen vedalaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde her iki takımda ödülü kazanmak adına savaş vermişlerdi. Mavi takımın oyunu kazanmıştı. Mavi takım oyuncuları, ikinci turda Somer Şef’in imza tabaklarından birisini yaparak ödülü kazanmak için savaş vermişlerdi ama kazanan isim Büşra olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde ise eleme adayları bir hafta daha kalmak adına büyük bir savaş verecekti ama ifşalar kimin elendiğini gösterdi! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.