- 02 Eki 2022 - 10:56 G: 02 Eki 2022 - 11:21

Masterchef’ten Evine Dönen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılmaya Başladı; Twitter Ayağa Kalktı! “Sonunda Kurtuluyoruz! Bıkmıştık!” Valizi Hazırlandı, Şeflerle Vedalaştı…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in bu akşamki bölümünde bir isim evine dönecekti! Eleme gecesi yaşayacak olan Masterchef’te elenen ismi duyanlar ise göbek atmaya başladı! Twitter’ı ayağa kaldıran bu eleme sonrasında birçok kişi “Sonunda kurtuluyoruz! Bıkmıştık” yorumlarını aldı! Valizini hazırlayan isim, şeflerle resmen vedalaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde her iki takımda ödülü kazanmak adına savaş vermişlerdi. Mavi takımın oyunu kazanmıştı. Mavi takım oyuncuları, ikinci turda Somer Şef’in imza tabaklarından birisini yaparak ödülü kazanmak için savaş vermişlerdi ama kazanan isim Büşra olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde ise eleme adayları bir hafta daha kalmak adına büyük bir savaş verecekti ama ifşalar kimin elendiğini gösterdi! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Eki 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bitirdi! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar… mask
Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bitirdi! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar…
Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Sinir Krizine Soktu! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… Yok Artık “Barış Bizi Utandırıyor…” mask
Masterchef Barış’ın Babası Mehmet Şef’i Sinir Krizine Soktu! Telefon Edip Öyle Şeyler Söyledi Ki… Yok Artık “Barış Bizi Utandırıyor…”
Masterchef Yarışmasında Eski Türkiye Güzeli Şok Etti! Mehmet Şef Baktıkça Baktı; Eski Hallerinden Eser Kalmamış! Sevgi Can Danlı Kimdir? mask
Masterchef Yarışmasında Eski Türkiye Güzeli Şok Etti! Mehmet Şef Baktıkça Baktı; Eski Hallerinden Eser Kalmamış! Sevgi Can Danlı Kimdir?
Masterchef Mehmet Şef Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Tek Yaptığı Şey Kalp Kırmak!” Stüdyo Buz Kesti; Yarışmacılar Yerinden Hopladı! “Saygısızlık Değil Mi Bu?” mask
Masterchef Mehmet Şef Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Tek Yaptığı Şey Kalp Kırmak!” Stüdyo Buz Kesti; Yarışmacılar Yerinden Hopladı! “Saygısızlık Değil Mi Bu?”
Masterchef Gamze’den Bomba Hamilelik Haberi! 6. Çocuk Yolda; Acun Medya’nın Elleri Kollarına Dolandı! Yarışmadan Çekilecek Mi? Eşi Havalara Uçtu! mask
Masterchef Gamze’den Bomba Hamilelik Haberi! 6. Çocuk Yolda; Acun Medya’nın Elleri Kollarına Dolandı! Yarışmadan Çekilecek Mi? Eşi Havalara Uçtu!
Masterchef’te Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı! Ortalık Birbirine Girecek... Şike İddialarına Şefler Ne Diyecek? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... Yok Artık! mask
Masterchef’te Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı! Ortalık Birbirine Girecek... Şike İddialarına Şefler Ne Diyecek? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... Yok Artık!
Masterchef Büşra'nın Suratsızlığı Gündem Oldu! “Acun Bunu Bilerek Bulmuş Getirmiş!” Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Duysa İlk İşi Yarışmadan Ayrılmak Olur! mask
Masterchef Büşra'nın Suratsızlığı Gündem Oldu! “Acun Bunu Bilerek Bulmuş Getirmiş!” Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Duysa İlk İşi Yarışmadan Ayrılmak Olur!
Masterchef Yarışmacılarına Şampiyondan Bomba Yanıt! Koltukları Kabarmış, Fazla Şişmişlerdi; Ambargoyu Koyup Tokadı Yapıştırdı! Şefler Sessiz Sedasız Olanları İzliyor... mask
Masterchef Yarışmacılarına Şampiyondan Bomba Yanıt! Koltukları Kabarmış, Fazla Şişmişlerdi; Ambargoyu Koyup Tokadı Yapıştırdı! Şefler Sessiz Sedasız Olanları İzliyor...
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa Yayınlandı! 99. İfşa Hangi Takımın Kazandığını Gösterdi; Youtube Sallanıyor! Acun Ilıcalı Bunu Affetmeyecek; Yine Zarar Girdi… mask
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa Yayınlandı! 99. İfşa Hangi Takımın Kazandığını Gösterdi; Youtube Sallanıyor! Acun Ilıcalı Bunu Affetmeyecek; Yine Zarar Girdi…
Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak! mask
Masterchef Yarışmasının Yeni Bölümünde Bomba Kriz! Şefler Birbirine Girdi; Çekimler Ertelendi; Stok Bölüm Olmasa Her Şey Yerle Bir Olacak!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!” mask
Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!”
Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile… mask
Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile…
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Ateş Yükseliyor! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Tutamadı, Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı! mask
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Ateş Yükseliyor! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Tutamadı, Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı!
Hafsanur Sancaktutan’dan Ateşli Bomba Paylaşım! Yeşil Bikinisiyle Pencerede Öyle Pozlar Verdi Ki Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sevişme Sahnesinden Sonra… mask
Hafsanur Sancaktutan’dan Ateşli Bomba Paylaşım! Yeşil Bikinisiyle Pencerede Öyle Pozlar Verdi Ki Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sevişme Sahnesinden Sonra…
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Ki Köy Hayatı Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor? mask
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Ki Köy Hayatı Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor?
Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!” mask
Pınar Deniz'in O Pozları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Kaan Yıldırım Görse Yıkılır… “Gece Yatmadan Önce Düşündüğüm Kombin!”
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile Kabarttı! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor… mask
Melisa Döngel’in Bikinili Pozları Denizi Bile Kabarttı! Instagram Cayır Cayır Yandı; Takipçilerinin Nutku Tutuldu! Rekor Üzerine Rekor Kırıyor…
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!” mask
Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!”
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi? mask
Yargı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Gelişme! Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Ceylin Hamile Mi?
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!” mask
Hande Erçel Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Sütyeni Çıkarınca Hayranları Mest Oldu; Elleri Ayaklarına Dolandı! “Analar Neler Doğuruyor!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!” mask
Teşkilat Dizisi Başlamadan Bitebilir! Herkes Yapımcıya Resti Çekip Çekip Çıkıyor; Daha Başlamadan O İsimde Gitti! Final Olması Yakın… “Güle Güle!”
Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile… mask
Camdaki Kız’ın Nalan’ından Bomba İtiraf! Sinir Krizleri Geçirtiyordu; Son Açıklaması Ortalığı Salladı, Deprem Yarattı! Meğer Burcu Biricik Bile…
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Ateş Yükseliyor! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Tutamadı, Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı! mask
Masterchef Gamze ve Fatma Nur Arasındaki Ateş Yükseliyor! Saç Baş Kavgadan Sonra Kimse Tutamadı, Mehmet Şef İkiliyi Zor Ayırdı!
Altın Hakkında Kulakları Sağır Eden Son Dakika Açıklaması! Kuyumcularda Deprem Var; Dolar Yatırımı Yapanlar Hayatlarının Şokunu Yaşayacak! mask
Altın Hakkında Kulakları Sağır Eden Son Dakika Açıklaması! Kuyumcularda Deprem Var; Dolar Yatırımı Yapanlar Hayatlarının Şokunu Yaşayacak!
İki Yüzlülükte Marka Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yüzüne Gülüp, Arkadan İş Çeviren O Burçlar... mask
İki Yüzlülükte Marka Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yüzüne Gülüp, Arkadan İş Çeviren O Burçlar...
Hafsanur Sancaktutan’dan Ateşli Bomba Paylaşım! Yeşil Bikinisiyle Pencerede Öyle Pozlar Verdi Ki Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sevişme Sahnesinden Sonra… mask
Hafsanur Sancaktutan’dan Ateşli Bomba Paylaşım! Yeşil Bikinisiyle Pencerede Öyle Pozlar Verdi Ki Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sevişme Sahnesinden Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL