- 02 Eki 2022 - 11:45 G: 02 Eki 2022 - 11:54

Hadise’den Boşanma Sonrası İlk Karar! Mehmet Dinçerler Kaybı İçin Hamlesini Yaptı… “Mehmet Dinçerler Ağlayarak Günlüğüne Yazarsın!” Bundan Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den boşanma sonrası ilk karar geldi. Mehmet Dinçerler’le yapmış olduğu 5 aylık evlilikte elde ettiği zarar için hamlede bulunan Hadise, herkesi şaşırttı. Mehmet Dinçerler’e birçok kişi ise gönderme yaparak; “Mehmet Dinçerler ağlayarak günlüğüne yazarsın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayının son günlerinde biricik sevgilisiyle evlenmişti. 30 Eylül’de boşanan çift, sevenlerini şoke etmişti. Kıskançlık, kısıtlama ve psikolojik baskı gördüğünü öne süren güzel şarkıcı Hadise, boşanma davası açmış ve Çırağan Sarayı’nda başlayan evliliğini Beykoz Adliyesi’nde bitirmişti. Hadise’nin boşanma sonrasında vermiş olduğu kararlar ise şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Eki 2022 - 11:45 Ankara- Yaşam

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