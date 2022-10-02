Hadise’den Boşanma Sonrası İlk Karar! Mehmet Dinçerler Kaybı İçin Hamlesini Yaptı… “Mehmet Dinçerler Ağlayarak Günlüğüne Yazarsın!” Bundan Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den boşanma sonrası ilk karar geldi. Mehmet Dinçerler’le yapmış olduğu 5 aylık evlilikte elde ettiği zarar için hamlede bulunan Hadise, herkesi şaşırttı. Mehmet Dinçerler’e birçok kişi ise gönderme yaparak; “Mehmet Dinçerler ağlayarak günlüğüne yazarsın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayının son günlerinde biricik sevgilisiyle evlenmişti. 30 Eylül’de boşanan çift, sevenlerini şoke etmişti. Kıskançlık, kısıtlama ve psikolojik baskı gördüğünü öne süren güzel şarkıcı Hadise, boşanma davası açmış ve Çırağan Sarayı’nda başlayan evliliğini Beykoz Adliyesi’nde bitirmişti. Hadise’nin boşanma sonrasında vermiş olduğu kararlar ise şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.