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02 Eki 2022 - 12:33

Survivor 2023 Yarışması İçin Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Acun Medya’dan Sonra Ortalığı Karıştıracak! Anlaşmalar Tamam…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor için çalışmalar başladı! 2023 yarışmasında boy gösterecek olan yarışmacı, ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun Medya’dan sonra ortalığı karıştıracak olan isimle anlaşmaların tamamlandığı gündeme bomba gibi düştü! Peki, Survivor yarışmasına hangi isim geliyor?