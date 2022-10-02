- 02 Eki 2022 - 12:33 G: 02 Eki 2022 - 13:00

Survivor 2023 Yarışması İçin Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Acun Medya’dan Sonra Ortalığı Karıştıracak! Anlaşmalar Tamam…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor için çalışmalar başladı! 2023 yarışmasında boy gösterecek olan yarışmacı, ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun Medya’dan sonra ortalığı karıştıracak olan isimle anlaşmaların tamamlandığı gündeme bomba gibi düştü! Peki, Survivor yarışmasına hangi isim geliyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her sezonu büyük bir keyifle izlenen Survivor’un son sezonunda kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışmadan yıllar sonra çıkan ilk kadın şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, hayranlarını havalara uçurmuştu. Yeni sezon için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı’dan bomba isimlere anlaşma götürdüğü ortaya çıktı! Özellikle kanlı bıçaklı olduğu düşünülen o isme gönderilen o teklif…

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02 Eki 2022 - 12:33 Ankara- Yaşam

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