Cansu Dere Sütyensiz Pozları Baş Döndürdü! “41 Kere Maşallah!” Sırt Dekoltesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Kalpler Yerinden Fırladı! Instagram Cayır Cayır…
En son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere, sütyensiz kareleriyle başları döndürdü! 41 yaşındaki başarılı oyuncuya “41 kere maşallah” yorumlarını alan Cansu Dere, sırt dekoltesiyle öyle pozlar verdi ki… Instagram’ı cayır cayır yakan Cansu Dere, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şahsiyet, Ezel, Anne gibi unutulmaz dizilerde başrol olan Cansu Dere, oyunculuk yeteneklerinin üst seviye olduğunu göstermişti. Güzeller güzeli oyuncu Dere, Sadakatsiz dizisinde ise unutulmaz karakterlerden biri olacak Asya’ya hayat vermişti. “Kraliçe” lakabına layık görülen Cansu Dere’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu sırt dekolteli ve iç çamaşırsız pozlar görenleri büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.