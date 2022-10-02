Cansu Dere Sütyensiz Pozları Baş Döndürdü! “41 Kere Maşallah!” Sırt Dekoltesiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Kalpler Yerinden Fırladı! Instagram Cayır Cayır…

Şahsiyet, Ezel, Anne gibi unutulmaz dizilerde başrol olan Cansu Dere, oyunculuk yeteneklerinin üst seviye olduğunu göstermişti. Güzeller güzeli oyuncu Dere, Sadakatsiz dizisinde ise unutulmaz karakterlerden biri olacak Asya’ya hayat vermişti. “Kraliçe” lakabına layık görülen Cansu Dere’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu sırt dekolteli ve iç çamaşırsız pozlar görenleri büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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