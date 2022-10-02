Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Eki 2022 - 13:53

Danilo Zanna Eski Eşi İçin Sabah Akşam Ağlamaya Başladı! Boşandığına Bin Pişman Oldu; Tek Bir Kareyle “Ne Olur Barışalım!” Dedi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın eski eşi için sabah akşam ağladığını, çok özlediğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Pişmanlık yaşadığı görülen Danilo Zanna, tek bir kare paylaşımla adeta eski eşine “Ne olur barışalım” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…