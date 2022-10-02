Danilo Zanna Eski Eşi İçin Sabah Akşam Ağlamaya Başladı! Boşandığına Bin Pişman Oldu; Tek Bir Kareyle “Ne Olur Barışalım!” Dedi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın eski eşi için sabah akşam ağladığını, çok özlediğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Pişmanlık yaşadığı görülen Danilo Zanna, tek bir kare paylaşımla adeta eski eşine “Ne olur barışalım” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2. sezonundan itibaren yer alan Danilo Zanna, sempatik ve sevecen tavırlarıyla akıllarda kalmayı başarmıştı. Yarışmacılara oldukça hassas ve eğlenceli yaklaşan Danilo Zanna, geçtiğimiz yıl eşiyle boşanma kararı almıştı ama şimdi büyük bir pişmanlık yaşadığı gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.