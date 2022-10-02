Pınar Deniz’den Yargı İtirafı! Kaan Urgancıoğlu’yla Birbirine Girmişlerdi; Son Sözler Ortalığı Karıştı! Finale Ramak Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da boy gösteren Pınar Deniz’in Yargı itirafı ağızların açık kalmasına neden oldu! Kaan Urgancıoğlu’yla birbirlerine girdikleri konuşulan Pınar Deniz, son sözleriyle ortalığı karıştırdı! Dizinin finaline sayılı bölümler kala gelen açıklama, dizi dünyasını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, hikayesiyle dengeler alt üst olmuştu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yargı’da Ceylin karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, ilk kez karakteri hakkında bomba açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.