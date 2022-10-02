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02 Eki 2022 - 15:11

Pınar Deniz’den Yargı İtirafı! Kaan Urgancıoğlu’yla Birbirine Girmişlerdi; Son Sözler Ortalığı Karıştı! Finale Ramak Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da boy gösteren Pınar Deniz’in Yargı itirafı ağızların açık kalmasına neden oldu! Kaan Urgancıoğlu’yla birbirlerine girdikleri konuşulan Pınar Deniz, son sözleriyle ortalığı karıştırdı! Dizinin finaline sayılı bölümler kala gelen açıklama, dizi dünyasını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…