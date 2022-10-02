- 02 Eki 2022 - 15:35 G: 02 Eki 2022 - 16:06

Masterchef Barış’a Acun Medya’dan Yaptırım! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi; Bu Kadar Ağır Ceza 5 Yıldır Kimseye Verilmedi! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Barış’a şeflerden bomba bir yaptırım geldi. Yarışmadan çekileceği gündeme gelen Barış Demir’e verilen cezanın daha 5 yıldır hiç kimseye verilmemiş olması ise gözlerden kaçmadı. Peki, şefler tarafından ceza alan Barış Demet ne yapacak?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde hem Mavi takım hem de Kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele etmişti. İlk turda Mavi takım oyunu kazanınca tüm yarışmacılar bir üst tura yükselmişti. İkinci turda ise yarışmacılar Somer Şef’in imza tabaklarından birini yapmışlardı ve gün sonunda kazanan isim Büşra olmuştu. Yarışmada bulunan Barış Demir’e gelen Acun Medya yaptırımı şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Eki 2022 - 15:35 Ankara- Yaşam

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