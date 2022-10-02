Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın Hayri’nin tüm gerçekleri öğrendiği sonunda ortaya çıktı! Tüm naneleri öğrenen Nalan, Hayri’yi kapının önüne koydu! Sedat’tan boşanacağı görülen Nalan’ın evli olmasına rağmen Hayri’yle yasak aşk yaşamasına ise tepkiler arka arkaya geldi! İşte milyonlarca seyirciye “Yazıklar olsun” dedirten bomba karar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı yayınlamıştı. Sedat’ın cezaevinden çıkması ve evine dönmesi herkesi şok etmişti. Nalan’ın Sedat’ın eve geldiği dakikalarda Hayri’yle depoda bulunması, seyircileri çıldırtmıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan, Hayri hakkında neler öğrenecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.