- 02 Eki 2022 - 19:04

Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın Hayri’nin tüm gerçekleri öğrendiği sonunda ortaya çıktı! Tüm naneleri öğrenen Nalan, Hayri’yi kapının önüne koydu! Sedat’tan boşanacağı görülen Nalan’ın evli olmasına rağmen Hayri’yle yasak aşk yaşamasına ise tepkiler arka arkaya geldi! İşte milyonlarca seyirciye “Yazıklar olsun” dedirten bomba karar…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı yayınlamıştı. Sedat’ın cezaevinden çıkması ve evine dönmesi herkesi şok etmişti. Nalan’ın Sedat’ın eve geldiği dakikalarda Hayri’yle depoda bulunması, seyircileri çıldırtmıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan, Hayri hakkında neler öğrenecek?

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02 Eki 2022 - 19:04 Ankara- Yaşam

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