Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Eki 2022 - 19:04

Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın Hayri’nin tüm gerçekleri öğrendiği sonunda ortaya çıktı! Tüm naneleri öğrenen Nalan, Hayri’yi kapının önüne koydu! Sedat’tan boşanacağı görülen Nalan’ın evli olmasına rağmen Hayri’yle yasak aşk yaşamasına ise tepkiler arka arkaya geldi! İşte milyonlarca seyirciye “Yazıklar olsun” dedirten bomba karar…