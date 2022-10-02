- 02 Eki 2022 - 19:04

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Leopar Desenli Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Sütyen Giymeyince Öyle Bir Azizliğe Uğradı Ki… “Her Şeyin Belli Oluyor Abla!”

Survivor yarışmasında ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu, leopar desenli elbisesiyle alev alev yaktı! Sütyen giymeyince bomba bir azizliğe uğrayan Aleyna Kalaycıoğlu’na “Her şeyin belli oluyor abla” yorumlarına neden oldu! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun baş döndüren o pozları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 döneminde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, sempatik ve sevecen tavırlarıyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Survivor yarışmasından sonra müthiş bir ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, 2 şarkı çıkarmıştı. Şimdilerde 3. şarkısı için çalışmaları tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! Görenlerin nutkunu tutan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni tarza sahip olduğunu da göstermeyi ihmal etmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Eki 2022 - 19:04 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi! Survivor Bu Sene Erken Başlayacak... Masterchef’e Sinirlendi, Finali Erken Getirdi! Alınan Karara Şefler Tepki Gösterince Ortalık Karıştı... mask
Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi! Survivor Bu Sene Erken Başlayacak... Masterchef’e Sinirlendi, Finali Erken Getirdi! Alınan Karara Şefler Tepki Gösterince Ortalık Karıştı...
Survivor’da Yaşananlardan Sonra Nagihan Karadere Öyle Şeyler Anlattı Ki... Bu Durumu Ne Psikiyatrist Ne De Psikolog Düzeltemeyecek! “Emeğimizin Karşılığını Alamadık...” Acun Ilıcalı Bunları Duymasın! mask
Survivor’da Yaşananlardan Sonra Nagihan Karadere Öyle Şeyler Anlattı Ki... Bu Durumu Ne Psikiyatrist Ne De Psikolog Düzeltemeyecek! “Emeğimizin Karşılığını Alamadık...” Acun Ilıcalı Bunları Duymasın!
Avatar Atakan İkinci Kez Baba Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Ve İsmi Belli Oldu... Herkes Bu Haberi Konuşuyor! Acun Ilıcalı’dan Gelen Bebek Hediyesi Herkesi Şaşkına Çevirdi... mask
Avatar Atakan İkinci Kez Baba Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Ve İsmi Belli Oldu... Herkes Bu Haberi Konuşuyor! Acun Ilıcalı’dan Gelen Bebek Hediyesi Herkesi Şaşkına Çevirdi...
Survivor Berna, Hande Erçel'in Yerine Geçiyor! Duyduklarına İnanamayacaksınız; Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor? mask
Survivor Berna, Hande Erçel'in Yerine Geçiyor! Duyduklarına İnanamayacaksınız; Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! Minicik Bir Etek Giyerek Tül Çorabını Gösterdi; İddiasıyla Başları Döndürdü! Kameraya Doğru Eğilip… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! Minicik Bir Etek Giyerek Tül Çorabını Gösterdi; İddiasıyla Başları Döndürdü! Kameraya Doğru Eğilip…
Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı… mask
Survivor Sude Burcu’nun Ev Halleri Başları Döndürdü! “O Sütyenden Mert Öcal’ın Haberi Yok Galiba!” Ortalık Karıştı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı…
Survivor Nisa Sarışın Bomba Oldu Çıktı! Ogeday İsteyince Öyle Bir Değişim Yaptı Ki… “Evlilik Seni Çok Değiştirdi!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Survivor Nisa Sarışın Bomba Oldu Çıktı! Ogeday İsteyince Öyle Bir Değişim Yaptı Ki… “Evlilik Seni Çok Değiştirdi!” Yorumlar Arka Arkaya…
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… mask
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki…
Survivor Ayşe’nin İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Siyahlar İçerisinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Görenler Hayran Kaldı! Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Ayşe’nin İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Siyahlar İçerisinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Görenler Hayran Kaldı! Alev Alev Yaktı…
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti… mask
Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti…
Hadise’nin 17 Yaşındaki Hali Dudakları Uçuklattı! Pırlanta Gibi Parlamış; Tek Bir Değişen Yanı Yok! Saçı, Gözü, Kaşı… “Yok Artık!” mask
Hadise’nin 17 Yaşındaki Hali Dudakları Uçuklattı! Pırlanta Gibi Parlamış; Tek Bir Değişen Yanı Yok! Saçı, Gözü, Kaşı… “Yok Artık!”
Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak Hata Yapıldı! Şefler Kapı Dışarı Etse Yeridir; Düşmanları Dalga Geçip Gülüyor… “Yazık Kafana!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak Hata Yapıldı! Şefler Kapı Dışarı Etse Yeridir; Düşmanları Dalga Geçip Gülüyor… “Yazık Kafana!” Yorumlar Arka Arkaya…
Pınar Deniz’den Yargı İtirafı! Kaan Urgancıoğlu’yla Birbirine Girmişlerdi; Son Sözler Ortalığı Karıştı! Finale Ramak Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Pınar Deniz’den Yargı İtirafı! Kaan Urgancıoğlu’yla Birbirine Girmişlerdi; Son Sözler Ortalığı Karıştı! Finale Ramak Kala Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Masterchef Barış’a Acun Medya’dan Yaptırım! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi; Bu Kadar Ağır Ceza 5 Yıldır Kimseye Verilmedi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Barış’a Acun Medya’dan Yaptırım! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi; Bu Kadar Ağır Ceza 5 Yıldır Kimseye Verilmedi! Neler Oldu Neler…
Zuhal Topal’ın Estetiksiz Halleri “Düşman Başına” Dedirtti! Burnu, Ağzı, Yüzü… Kimse Tanıyamıyor; Doktor Harikası Çıktı! Görenler Şok Oluyor… mask
Zuhal Topal’ın Estetiksiz Halleri “Düşman Başına” Dedirtti! Burnu, Ağzı, Yüzü… Kimse Tanıyamıyor; Doktor Harikası Çıktı! Görenler Şok Oluyor…
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliği Bitti Mi? Kadırgalı Videolu Paylaşımını Yaptı; Ortalık Ayağa Kalktı! 6 Ay Önce Evlenmişlerdi… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliği Bitti Mi? Kadırgalı Videolu Paylaşımını Yaptı; Ortalık Ayağa Kalktı! 6 Ay Önce Evlenmişlerdi…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Saçını Başını Komple Değiştirdi! Artık Tanımak Mümkün Değil; Annesi Görse Başka Birisi Sanır! “Bu Ne Hal!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Saçını Başını Komple Değiştirdi! Artık Tanımak Mümkün Değil; Annesi Görse Başka Birisi Sanır! “Bu Ne Hal!”
Survivor 2023 Yarışması İçin Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Acun Medya’dan Sonra Ortalığı Karıştıracak! Anlaşmalar Tamam… mask
Survivor 2023 Yarışması İçin Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Öyle Bir İsimle Anlaştı Ki, Acun Medya’dan Sonra Ortalığı Karıştıracak! Anlaşmalar Tamam…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise’nin 17 Yaşındaki Hali Dudakları Uçuklattı! Pırlanta Gibi Parlamış; Tek Bir Değişen Yanı Yok! Saçı, Gözü, Kaşı… “Yok Artık!” mask
Hadise’nin 17 Yaşındaki Hali Dudakları Uçuklattı! Pırlanta Gibi Parlamış; Tek Bir Değişen Yanı Yok! Saçı, Gözü, Kaşı… “Yok Artık!”
Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti… mask
Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti…
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak Hata Yapıldı! Şefler Kapı Dışarı Etse Yeridir; Düşmanları Dalga Geçip Gülüyor… “Yazık Kafana!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak Hata Yapıldı! Şefler Kapı Dışarı Etse Yeridir; Düşmanları Dalga Geçip Gülüyor… “Yazık Kafana!” Yorumlar Arka Arkaya…
Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Leopar Desenli Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Sütyen Giymeyince Öyle Bir Azizliğe Uğradı Ki… “Her Şeyin Belli Oluyor Abla!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Leopar Desenli Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Sütyen Giymeyince Öyle Bir Azizliğe Uğradı Ki… “Her Şeyin Belli Oluyor Abla!”
Zuhal Topal’ın Estetiksiz Halleri “Düşman Başına” Dedirtti! Burnu, Ağzı, Yüzü… Kimse Tanıyamıyor; Doktor Harikası Çıktı! Görenler Şok Oluyor… mask
Zuhal Topal’ın Estetiksiz Halleri “Düşman Başına” Dedirtti! Burnu, Ağzı, Yüzü… Kimse Tanıyamıyor; Doktor Harikası Çıktı! Görenler Şok Oluyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL