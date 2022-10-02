Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Leopar Desenli Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Sütyen Giymeyince Öyle Bir Azizliğe Uğradı Ki… “Her Şeyin Belli Oluyor Abla!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 döneminde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, sempatik ve sevecen tavırlarıyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Survivor yarışmasından sonra müthiş bir ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, 2 şarkı çıkarmıştı. Şimdilerde 3. şarkısı için çalışmaları tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! Görenlerin nutkunu tutan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni tarza sahip olduğunu da göstermeyi ihmal etmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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