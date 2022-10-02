Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Leopar Desenli Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Sütyen Giymeyince Öyle Bir Azizliğe Uğradı Ki… “Her Şeyin Belli Oluyor Abla!”
Survivor yarışmasında ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu, leopar desenli elbisesiyle alev alev yaktı! Sütyen giymeyince bomba bir azizliğe uğrayan Aleyna Kalaycıoğlu’na “Her şeyin belli oluyor abla” yorumlarına neden oldu! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun baş döndüren o pozları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 döneminde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, sempatik ve sevecen tavırlarıyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Survivor yarışmasından sonra müthiş bir ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, 2 şarkı çıkarmıştı. Şimdilerde 3. şarkısı için çalışmaları tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! Görenlerin nutkunu tutan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni tarza sahip olduğunu da göstermeyi ihmal etmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.