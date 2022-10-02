Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti…
Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel, siyah beyaz kareleriyle tüm çekiciliğini konuşturdu! Kerem Bürsin’e dair yorumlar alan Hande Erçel’e “Kerem Bürsin şimdi kafasını taşlara vuracak” denildi. Dekoltesiyle yine ortalığı cayır cayır yakan Hande Erçel, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le akıllarda kalacak bir ilişki yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle yollarını sessiz sedasız ayırmaya karar vermişti. Kerem Bürsin’le ayrıldıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlayan Hande Erçel, iddiaların doğru olduğunu dile getirmişti. Aşk hayatıyla öne çıkmak istemeyen Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu siyah – beyaz çekici pozlar ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.