- 02 Eki 2022 - 19:05

Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti…

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel, siyah beyaz kareleriyle tüm çekiciliğini konuşturdu! Kerem Bürsin’e dair yorumlar alan Hande Erçel’e “Kerem Bürsin şimdi kafasını taşlara vuracak” denildi. Dekoltesiyle yine ortalığı cayır cayır yakan Hande Erçel, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin’le akıllarda kalacak bir ilişki yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle yollarını sessiz sedasız ayırmaya karar vermişti. Kerem Bürsin’le ayrıldıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlayan Hande Erçel, iddiaların doğru olduğunu dile getirmişti. Aşk hayatıyla öne çıkmak istemeyen Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu siyah – beyaz çekici pozlar ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Eki 2022 - 19:05 Ankara- Yaşam

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