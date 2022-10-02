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02 Eki 2022 - 19:05

Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti…

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel, siyah beyaz kareleriyle tüm çekiciliğini konuşturdu! Kerem Bürsin’e dair yorumlar alan Hande Erçel’e “Kerem Bürsin şimdi kafasını taşlara vuracak” denildi. Dekoltesiyle yine ortalığı cayır cayır yakan Hande Erçel, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…