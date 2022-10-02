Hadise’nin 17 Yaşındaki Hali Dudakları Uçuklattı! Pırlanta Gibi Parlamış; Tek Bir Değişen Yanı Yok! Saçı, Gözü, Kaşı… “Yok Artık!”
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler’le boşanan Hadise’nin gençlik halleri şok içerisinde bıraktı. 17 yaşındaki halleriyle sosyal medyayı sallayan Hadise’nin pırlanta gibi parladığı görüldü! Tek bir değişen yanının olmaması ise herkesi şaşırtan Hadise; saçı, kaşı, gözüyle şok etkisi yarattı! İşte milyonların “Yok artık” dediği Hadise’nin o halleri…
Ocak ayında evlilik teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşerek bir paylaşımda bulunmuştu. Mehmet Dinçerler’le doludizgin bir aşk yaşayan ama 5. aylarında boşanma kararı alan Hadise, sevenlerini derinden üzmüştü. Boşanma kararından sonra hayranlarının dikkatini üzerine çeken Hadise’nin 17 yaşındaki halleri herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.