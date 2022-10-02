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02 Eki 2022 - 19:05

Hadise’nin 17 Yaşındaki Hali Dudakları Uçuklattı! Pırlanta Gibi Parlamış; Tek Bir Değişen Yanı Yok! Saçı, Gözü, Kaşı… “Yok Artık!”

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler’le boşanan Hadise’nin gençlik halleri şok içerisinde bıraktı. 17 yaşındaki halleriyle sosyal medyayı sallayan Hadise’nin pırlanta gibi parladığı görüldü! Tek bir değişen yanının olmaması ise herkesi şaşırtan Hadise; saçı, kaşı, gözüyle şok etkisi yarattı! İşte milyonların “Yok artık” dediği Hadise’nin o halleri…