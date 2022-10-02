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02 Eki 2022 - 22:11

Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Kalplerin Ritmini Yükseltti! Göbeğine Kadar Açtı; Nefesleri Kesti! “Yeryüzüne Düşmüş Bir Melek!” Instagram’ı Salladı…

En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde boy gösteren Cemre Baysel, göğüs dekolteli pozlarıyla nefesleri kesti! Göbeğine kadar açılan bir kıyafet giyen Cemre Baysel, adeta nefesleri kesti. “Yeryüzüne düşmüş melek gibisin” yorumlarını alan Cemre Baysel, Instagram’ı salladı geçti! İşte milyonların dikkatini üzerine çeken Cemre Baysel’in o pozları…