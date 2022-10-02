Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Kalplerin Ritmini Yükseltti! Göbeğine Kadar Açtı; Nefesleri Kesti! “Yeryüzüne Düşmüş Bir Melek!” Instagram’ı Salladı…
En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde boy gösteren Cemre Baysel, göğüs dekolteli pozlarıyla nefesleri kesti! Göbeğine kadar açılan bir kıyafet giyen Cemre Baysel, adeta nefesleri kesti. “Yeryüzüne düşmüş melek gibisin” yorumlarını alan Cemre Baysel, Instagram’ı salladı geçti! İşte milyonların dikkatini üzerine çeken Cemre Baysel’in o pozları…
Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la diziden sonra sevgili olan Cemre Baysel, uzun bir süredir deli dolu bir aşk yaşıyordu. Mümkün mertebe kameralardan uzak aşk yaşamaya çalışan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, yapmış oldukları paylaşımlarla gündemi sallıyorlardı. Peki, başarılı oyuncu Cemre Baysel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.