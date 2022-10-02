- 02 Eki 2022 - 22:11

Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Kalplerin Ritmini Yükseltti! Göbeğine Kadar Açtı; Nefesleri Kesti! “Yeryüzüne Düşmüş Bir Melek!” Instagram’ı Salladı…

En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde boy gösteren Cemre Baysel, göğüs dekolteli pozlarıyla nefesleri kesti! Göbeğine kadar açılan bir kıyafet giyen Cemre Baysel, adeta nefesleri kesti. “Yeryüzüne düşmüş melek gibisin” yorumlarını alan Cemre Baysel, Instagram’ı salladı geçti! İşte milyonların dikkatini üzerine çeken Cemre Baysel’in o pozları…

Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la diziden sonra sevgili olan Cemre Baysel, uzun bir süredir deli dolu bir aşk yaşıyordu. Mümkün mertebe kameralardan uzak aşk yaşamaya çalışan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, yapmış oldukları paylaşımlarla gündemi sallıyorlardı. Peki, başarılı oyuncu Cemre Baysel nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Eki 2022 - 22:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Düğün Tarihi Açıklandı! Apar Topar Nişan Yapmışlardı; Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında… mask
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Düğün Tarihi Açıklandı! Apar Topar Nişan Yapmışlardı; Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında…
Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! Çağlar Ökten Şimdi Kafayı Yiyecek; Fileli Çorabını Minicik Eteğiyle Başları Döndürdü! “Nesin Sen Be!” mask
Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! Çağlar Ökten Şimdi Kafayı Yiyecek; Fileli Çorabını Minicik Eteğiyle Başları Döndürdü! “Nesin Sen Be!”
Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Öyle Bir Girdi Ki… Yarışmacıların Korkudan Dizleri Tir Tir Titredi! Fatma Nur Krizi İkinci Kez Yaşandı… mask
Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Öyle Bir Girdi Ki… Yarışmacıların Korkudan Dizleri Tir Tir Titredi! Fatma Nur Krizi İkinci Kez Yaşandı…
Gönül Dağı Veysel’in Üzeri Karalandı! Yolun Sonuna Geldi; Dilek’ten Sonra En Acı Vedanın Kararı Verildi! Ağlamaktan Gözlerde Yaş Kalmayacak… mask
Gönül Dağı Veysel’in Üzeri Karalandı! Yolun Sonuna Geldi; Dilek’ten Sonra En Acı Vedanın Kararı Verildi! Ağlamaktan Gözlerde Yaş Kalmayacak…
Masterchef Atike Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertti! Kimsenin Aklının Uzundan Bile Geçmezdi Ama… Duyanlar Kulaklarına İnanmak İstemiyor! Meğer… mask
Masterchef Atike Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertti! Kimsenin Aklının Uzundan Bile Geçmezdi Ama… Duyanlar Kulaklarına İnanmak İstemiyor! Meğer…
Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti… mask
Hande Erçel Siyah Beyaz Karesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Kerem Şimdi Kafasını Taşlara Vuracak!” Dekoltesiyle Yine Cayır Cayır Yaktı Geçti…
Hadise’nin 17 Yaşındaki Hali Dudakları Uçuklattı! Pırlanta Gibi Parlamış; Tek Bir Değişen Yanı Yok! Saçı, Gözü, Kaşı… “Yok Artık!” mask
Hadise’nin 17 Yaşındaki Hali Dudakları Uçuklattı! Pırlanta Gibi Parlamış; Tek Bir Değişen Yanı Yok! Saçı, Gözü, Kaşı… “Yok Artık!”
Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Camdaki Kız Nalan, Hayri’nin Tüm Nanelerini Öğrendi! Kapının Önüne Koydu; Sedat’ı Boşayacağı Düşünüyordu Ama… “Yazıklar Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Leopar Desenli Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Sütyen Giymeyince Öyle Bir Azizliğe Uğradı Ki… “Her Şeyin Belli Oluyor Abla!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Leopar Desenli Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Sütyen Giymeyince Öyle Bir Azizliğe Uğradı Ki… “Her Şeyin Belli Oluyor Abla!”
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak Hata Yapıldı! Şefler Kapı Dışarı Etse Yeridir; Düşmanları Dalga Geçip Gülüyor… “Yazık Kafana!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak Hata Yapıldı! Şefler Kapı Dışarı Etse Yeridir; Düşmanları Dalga Geçip Gülüyor… “Yazık Kafana!” Yorumlar Arka Arkaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Düğün Tarihi Açıklandı! Apar Topar Nişan Yapmışlardı; Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında… mask
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Düğün Tarihi Açıklandı! Apar Topar Nişan Yapmışlardı; Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında…
Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! Çağlar Ökten Şimdi Kafayı Yiyecek; Fileli Çorabını Minicik Eteğiyle Başları Döndürdü! “Nesin Sen Be!” mask
Seda Sayan Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! Çağlar Ökten Şimdi Kafayı Yiyecek; Fileli Çorabını Minicik Eteğiyle Başları Döndürdü! “Nesin Sen Be!”
Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Öyle Bir Girdi Ki… Yarışmacıların Korkudan Dizleri Tir Tir Titredi! Fatma Nur Krizi İkinci Kez Yaşandı… mask
Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Öyle Bir Girdi Ki… Yarışmacıların Korkudan Dizleri Tir Tir Titredi! Fatma Nur Krizi İkinci Kez Yaşandı…
Gönül Dağı Veysel’in Üzeri Karalandı! Yolun Sonuna Geldi; Dilek’ten Sonra En Acı Vedanın Kararı Verildi! Ağlamaktan Gözlerde Yaş Kalmayacak… mask
Gönül Dağı Veysel’in Üzeri Karalandı! Yolun Sonuna Geldi; Dilek’ten Sonra En Acı Vedanın Kararı Verildi! Ağlamaktan Gözlerde Yaş Kalmayacak…
Masterchef Atike Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertti! Kimsenin Aklının Uzundan Bile Geçmezdi Ama… Duyanlar Kulaklarına İnanmak İstemiyor! Meğer… mask
Masterchef Atike Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertti! Kimsenin Aklının Uzundan Bile Geçmezdi Ama… Duyanlar Kulaklarına İnanmak İstemiyor! Meğer…
Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Göbeğine Kadar Açtı; Nefesleri Kesti! “Yeryüzüne Düşmüş Bir Melek!” Instagram’ı Salladı… mask
Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Göbeğine Kadar Açtı; Nefesleri Kesti! “Yeryüzüne Düşmüş Bir Melek!” Instagram’ı Salladı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL