Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Öyle Bir Girdi Ki… Yarışmacıların Korkudan Dizleri Tir Tir Titredi! Fatma Nur Krizi İkinci Kez Yaşandı…
Tv8 ekranların en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e Acun Ilıcalı’dan öyle bir baskın geldi ki, sosyal medya sallandı! Yarışmacıların Acun Ilıcalı’yı karşılarında görmesiyle birlikte dizlerinin bağının çözüldüğü ve tir tir titrediklerine dair yorumlar yapıldı! Yaşanan ikinci Fatma Nur krizi ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadelede bulunmuştu ve gün sonunda kazanan isim Büşra olmuştu. Yarışmanın yeni bölümü başlamadan önce ortaya atılan bir iddia herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.