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02 Eki 2022 - 20:25

Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Öyle Bir Girdi Ki… Yarışmacıların Korkudan Dizleri Tir Tir Titredi! Fatma Nur Krizi İkinci Kez Yaşandı…

Tv8 ekranların en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e Acun Ilıcalı’dan öyle bir baskın geldi ki, sosyal medya sallandı! Yarışmacıların Acun Ilıcalı’yı karşılarında görmesiyle birlikte dizlerinin bağının çözüldüğü ve tir tir titrediklerine dair yorumlar yapıldı! Yaşanan ikinci Fatma Nur krizi ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…