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02 Eki 2022 - 21:26

Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Düğün Tarihi Açıklandı! Apar Topar Nişan Yapmışlardı; Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın düğün tarihleri sonunda ortaya çıktı! Apar topar nişan yapan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın neden erkenden ciddi yola girdikleri açıklandı. Sosyal medyayı sallayan bu durum, hayranlarını havalara uçurdu! Peki, Sude Burcu ve Mert Öcal’ın evliliğinin perde arkasında neler oluyor?