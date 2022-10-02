Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Düğün Tarihi Açıklandı! Apar Topar Nişan Yapmışlardı; Nedeni Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın düğün tarihleri sonunda ortaya çıktı! Apar topar nişan yapan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın neden erkenden ciddi yola girdikleri açıklandı. Sosyal medyayı sallayan bu durum, hayranlarını havalara uçurdu! Peki, Sude Burcu ve Mert Öcal’ın evliliğinin perde arkasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde Sude Burcu ve Mert Öcal’ın yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sude Burcu tüm bu iddialara rağmen sevgilisiyle yoluna kaldığı yerden devam etmişti. Birlikte tatillere çıkan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın neden erkenden evlilik kararı aldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.