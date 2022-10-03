Yargı Dizisinde Kuyudaki Cinayetlerin Sebebi Ortaya Çıktı! Neva’nın Neden Öldüğü Kan Dondurdu; “Yazıklar Olsun!” Kimsenin Aklından Bile Geçmezdi, Olanlar Oldu!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da cinayetlerin sebebi sonunda ortaya çıktı! Neva’nın da içinde olduğu kuyudaki cesetlerin ölüm sebebi kan dondurdu! “Yazıklar olsun” yorumlarını alan Yargı, kimsenin aklından geçmeyecek olayları tek tek aktardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı’da ipler inceldiği yerden koptu! Pazar akşamlarının yıldızı haline gelen Yargı’da Ceylin son an da ölümden dönmüştü. Sosyal medyada yankı uyandıran son bölümde cinayetlerin neden işlendiği belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.