- 03 Eki 2022 - 10:28 G: 03 Eki 2022 - 10:55

Yargı Dizisinde Kuyudaki Cinayetlerin Sebebi Ortaya Çıktı! Neva’nın Neden Öldüğü Kan Dondurdu; “Yazıklar Olsun!” Kimsenin Aklından Bile Geçmezdi, Olanlar Oldu!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da cinayetlerin sebebi sonunda ortaya çıktı! Neva’nın da içinde olduğu kuyudaki cesetlerin ölüm sebebi kan dondurdu! “Yazıklar olsun” yorumlarını alan Yargı, kimsenin aklından geçmeyecek olayları tek tek aktardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı’da ipler inceldiği yerden koptu! Pazar akşamlarının yıldızı haline gelen Yargı’da Ceylin son an da ölümden dönmüştü. Sosyal medyada yankı uyandıran son bölümde cinayetlerin neden işlendiği belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Eki 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

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