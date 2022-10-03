- 03 Eki 2022 - 11:04 G: 03 Eki 2022 - 11:08

Hangi Burç Sevdiğinin Yanında Kedi Gibidir? İşte Dışarıya Kaplan İçeriye Minnoş Olan Burçlar…

Her insanın huysuz olduğu anlar olduğu gibi çok uysal olduğu anları da elbette oluyor. Ancak bazı insanların huysuz ya da uysal olduğu anlar geçici bir süreci içermiyor. Yani bu insanlar dışarıya hep huysuz iken; içerideki ve yakın çevresindeki yaşamında son derece uysal davranabiliyor. Sizde sevdiğinin yanında kedi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her insanın huysuz olduğu anlar olduğu gibi çok uysal olduğu anları da elbette oluyor. Ancak bazı insanların huysuz ya da uysal olduğu anlar geçici bir süreci içermiyor. Yani bu insanlar dışarıya hep huysuz iken; içerideki ve yakın çevresindeki yaşamında son derece uysal davranabiliyor. Elbette bu insanların aynı burçlara sahip olması herkesi biraz şaşırtıyor! Peki, hangi burç sevdiğinin yanında kedi gibidir? İşte dışarıya kaplan içeriye minnoş olan burçlar…

03 Eki 2022 - 11:04 - Burç Haberleri

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