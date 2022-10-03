Hangi Burcun Artık Tahammülü Kalmadı? İşte Tek Lafa Patlayacak Burçlar…
Her burcun insanlara sağladığı özellikler birbirinden farklı olarak şekilleniyor. Özellikle de burçların sabırları, karakteristik özelliklerinin başında geliyor. Bu bağlamda bazı burçlar tam bir sabır abidesi iken; bazı burçlar her şeye patlamak için hazırda bekliyor. Sizde artık tahamülü kalmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanlara sağladığı özellikler birbirinden farklı olarak şekilleniyor. Özellikle de burçların sabırları, karakteristik özelliklerinin başında geliyor. Bu bağlamda bazı burçlar tam bir sabır abidesi iken; bazı burçlar her şeye patlamak için hazırda bekliyor. Ancak, şu sıralar yaşadığı talihsizlikler nedeniyle sabrı yeterince tükenmiş olan bu listedeki burçlar, sürekli olarak patladıkları için değil; artık tahammül edemedikleri için patlayacak yer arıyor! Peki, hangi burcun artık tahammülü kalmadı? İşte tek lafa patlayacak burçlar…
03 Eki 2022 - 11:13 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.