Her burcun insanlara sağladığı özellikler birbirinden farklı olarak şekilleniyor. Özellikle de burçların sabırları, karakteristik özelliklerinin başında geliyor. Bu bağlamda bazı burçlar tam bir sabır abidesi iken; bazı burçlar her şeye patlamak için hazırda bekliyor. Ancak, şu sıralar yaşadığı talihsizlikler nedeniyle sabrı yeterince tükenmiş olan bu listedeki burçlar, sürekli olarak patladıkları için değil; artık tahammül edemedikleri için patlayacak yer arıyor! Peki, hangi burcun artık tahammülü kalmadı? İşte tek lafa patlayacak burçlar…